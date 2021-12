Les travailleurs de Vestas Viveiro (Lugo) signent leur licenciement

30/12/2021 à 01:20 CET

.

Les travailleurs de Vestas Viveiro ont voté ce mercredi, « en assemblée et de manière libre », la fin de leur lutte, puisque la main-d’œuvre de l’usine d’éoliennes de Chavín a reçu le lettres de licenciement et la société danoise a déposé le règlement dans leurs comptes respectifs.

Le président du comité d’entreprise, David Mariño, a défini aujourd’hui comme un « jour triste » pour Mariña Lugo, d’une part parce que l’usine de Alcoa à San Cibrao, il fermera ses chars après un référendum dans lequel la proposition de la multinationale de l’aluminium est allée de l’avant et, deuxièmement, parce que Vestas a également vécu sa triste journée.

« Curieusement, nous nous sommes retrouvés avec un vote identique à celui des collègues d’Alcoa », a-t-il écrit dans un communiqué, et il a reconnu les collègues sa bataille « digne » et « très, très longue ».

Mariño explique dans la note explicative que le le soutien à la cause de Vestas Viveiro « est nul » et, au niveau institutionnel, il dit que le gouvernement et Xunta n’ont reçu guère plus qu’une « tape dans le dos ».

« Nous nous sommes battus dignement pour trouver un acheteur pour Vestas Viveiro et rendre du travail à Mariña, mais rien… La vérité est que les dernières tables industrielles nous ont clairement montré le apathie et manque d’engagement des administrations dans la recherche de solutions et combien la réindustrialisation « de la côte de Lugo est peu attrayante.

« Notre combat se termine parce qu’elle est née morte et ce n’est pas la faute des ouvriers de Vestas Viveiro », détaille-t-il, en parlant de l’ERE à 115 salariés.

Et il explique la position prise : « Vu le panorama déprimant et ce il serait peu probable d’obtenir la nullité judiciaire du ERE, et même le gagner, dans le meilleur des cas cela nous conduirait à un autre ERE dans quelques jours, nous avons opté pour demander un règlement avant le procès. «

En très peu de temps, à peine deux jours, poursuit-il, un règlement financier a été présenté et accepté pour tous les employés de Vestas Viveiro, ainsi que options de retraite pour les 55 ans et plus et des délocalisations dans le centre qui étaient encore à découvrir et qui supposent 24 places.

A ceux qui valorisent cette attitude comme une défaite, Mariño fait le constat suivant : « Après le combat, que reste-t-il ? Quand tu as tout fait correctement et que tu es toujours seul, que dois-tu faire ? »

Et il répond lui-même : « Une chose est claire, les promesses ne vivent pas ou ne mangent pas tous les jours. Je crois que l’engagement de tous les travailleurs de Vestas Viveiro qui ont fait de leur mieux et fait plus pour trouver une solution et qui ont tous ensemble décidé de leur propre destin d’une manière courageuse et responsable doit être valorisé « .

Malgré le fait que la Xunta de Galicia ait convoqué une table industrielle pour essayer de trouver une alternative à la fermeture de l’usine Viveiro, le gouvernement galicien lui-même a dénoncé il y a quelques jours que Vestas, « avec son attitude & rdquor;, ruine » toute possibilité de vente & rdquor; pour ces installations, ce qui est « la seule issue pour garder l’usine active et préserver les emplois & rdquor ;.

La ministre régionale d’Emprego et de l’Égalité, María Jesús Lorenzana, a récemment tenu une réunion avec des membres du comité d’entreprise et des représentants syndicaux, auxquels elle a informé que investisseurs intéressés à prendre possession de l’usine avec qui le Xunta avait contacté ils avaient reculé « Avant les obstacles dressés par la multinationale & rdquor ;.

« Vestas n’est pas intéressé à vendre, Il ne souhaite à aucun autre opérateur de racheter l’usine et de mener une démarche de réindustrialisation dans l’usine afin de maintenir l’emploi & rdquor;, a déclaré le ministre régional à l’issue de cette rencontre avec les travailleurs.

La multinationale, à son tour, a toujours défendu que ses position est dérivée de «l’absence d’un intérêt ferme et réel de la part des investisseurs potentiels & rdquor; dans l’achat de l’usine Vivariense, malgré le fait que deux consultants spécialisés, KPMG, « envoyés par l’Institut galicien de promotion économique -IGAPE-, et LHH », embauchés par Vestas & rdquor;, ont sondé le marché pour évaluer cette possibilité.

Vestas a soutenu tout au long de cette période que la cessation d’activité, et, par conséquent, l’ERE qui affecte l’ensemble de ses effectifs chez Viveiro, est motivée par la « Obsolescence des produits, surcapacité de production et demande réduite en Europe & rdquor;Des circonstances qui ne lui permettent pas de maintenir l’activité ou d’ajouter de la charge de travail à cette usine. .

am / fp