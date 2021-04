Les travailleurs des restaurants licenciés utilisent les boutiques Instagram pour vendre des antiquités

En mars 2020, Jillian Tuttle a perdu son emploi de gérante d’un bar à cocktails à Brooklyn. «Je me sentais absolument inutile», dit-elle. Elle était loin d’être seule. Entre février et novembre de l’année dernière, l’industrie hôtelière a perdu 2,1 millions d’emplois dans la restauration. Le barman qui vous a servi un verre gratuit, l’expert en vin qui vous a guidé vers une bouteille inconnue et le barista qui a fabriqué votre cortado préféré ont fait face à un avenir incertain.

«Malheureusement, une grande partie de ce que nous sommes est définie par ce que nous faisons», déclare Tuttle. «Au début, il était difficile pour moi de trouver ma valeur en dehors de ma carrière.» Mais après quelques mois de chômage, elle a commencé à se concentrer sur un passe-temps bien-aimé: l’antiquité. Elle a commencé à faire des voyages d’antiquités dans le nord de l’État de New York et, avec l’encouragement d’un ami, elle a lentement commencé à partager son amour de la verrerie vintage sur son Instagram personnel. En septembre, elle a poussé son passe-temps un peu plus loin en ouvrant le compte Instagram @ cute.sips pour revendre la verrerie qu’elle trouve lors de ces expéditions.

«Je trouvais juste tellement de mignonnes et je ne pouvais pas les garder toutes, c’est donc une façon pour moi de les partager avec les autres tout en étant satisfaite de pouvoir les acheter en premier lieu.» Dit Tuttle. Le compte compte maintenant plus de 1000 abonnés et, alors qu’au départ, elle vendait principalement à sa communauté établie d’amis de l’hôtellerie intéressés par la boisson de spécialité, plus récemment, elle a atteint un public plus large et a commencé à gagner un revenu supplémentaire. Dernièrement, elle consacre tout son temps à trouver les récipients parfaits pour siroter. «Chaque fois que je vais quelque part, je ne vois que de la verrerie», dit Tuttle. «Vous pourriez mettre des hommes nus devant moi et je ne les verrais pas. Je me dirigerais simplement vers un ensemble de cordiaux à tige haute.

Une partie de la verrerie que Jillian Tuttle a vendue sur @ cute.sipsJillian Tuttle

Les restaurateurs licenciés ou licenciés en raison de la pandémie avaient généralement trois options: prendre un autre emploi dans le secteur des services au risque de contracter le COVID, attendre la fin de la pandémie et vivre des chèques de relance et du chômage, ou rechercher une autre forme de revenu entièrement. Pour certains travailleurs du secteur des services, Instagram a fourni une solution ingénieuse à cette troisième voie. Les cuisiniers au chômage ont utilisé la plate-forme pour des projets de cuisine éphémère et des boulangeries. Mais les anciens employés de l’hôtellerie d’accueil derrière des comptes comme @ cute.sips, @doubles_tennis, @ paint.and.nip et @softvelvetboy se sont installés sur la plate-forme de médias sociaux, tirant parti de son public intégré pour gagner de l’argent pendant la pandémie et se concentrer sur les intérêts personnels en dehors du travail de restaurant. Certains ont même transformé la vente d’articles sur Instagram en un emploi à plein temps.

Comme Tuttle, l’ancien serveur Madison Santos a enfin le temps d’explorer sa passion pour la vente d’antiquités et autres «curiosités», comme il le dit dans sa bio Instagram. Avant la pandémie, il travaillait à plein temps dans un café de la ville de New York et vendait sa collection de meubles sur Craigslist pendant son temps libre. Lorsqu’il a été licencié de son emploi dans un café au printemps 2020, il était en fait soulagé. «Il est impossible de faire cela à temps partiel», dit Santos. «Pour bien faire les choses, il faut en quelque sorte toujours être disponible. Des choses surgissent que vous devez aller chercher, les commandes arrivent et vous sautez pour les déplacer. »

Santos a maintenant le temps d’organiser son «roadshow numérique» carnavalesque à plein temps, vendant des articles pour la maison uniques à ses adeptes. Créer un Instagram pour son opération, @doubles_tennis, a facilité les choses. «J’ai toujours été un grand collectionneur, mais je n’avais jamais été une personne d’Instagram», dit-il. “Instagram semblait être un bon moyen de garder un catalogue pour moi et mes amis des choses que j’ai trouvées, mais ensuite il a en quelque sorte pris une vie énorme.”

Par rapport à sa semaine de travail normale de 40 heures, Santos travaille désormais 60 heures ou plus sur une rotation de trois jours d’approvisionnement, de recherche, de photographie, de réparation et de ramassage des livraisons. «Depuis le début de la pandémie, j’y ai consacré tous mes efforts et je suis devenu de plus en plus accro au frisson de la cueillette», dit-il.

Leurs boutiques Instagram permettent à Tuttle et Santos de choisir les types de produits qui sont de plus en plus recherchés car les gens passent plus de temps à la maison. «Je pense qu’avant la pandémie, les gens se trouvaient dans des espaces qui leur donnaient l’impression d’être leur propre royauté – les bars, les clubs, les restaurants, les cinémas, les musées qu’ils aimaient, mais les gens décident de transformer leurs maisons en châteaux privés lorsqu’ils ont nulle part où aller », dit Santos.

Tuttle a remarqué que les gens qui boivent à la maison ont commencé à accorder plus d’attention à ce qu’ils boivent. “[Glassware] peut changer votre expérience », dit-elle. «J’ai l’impression que les gens n’ont pas mis ce genre d’énergie avant.»

En 2020, les Américains ont passé en moyenne 82 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Et avec les appels à soutenir les petites entreprises après l’impact profondément négatif du COVID-19 sur l’économie, Instagram a été à la pointe des achats en ligne. Bien que répondre au nombre croissant de personnes qui achètent en ligne peut sembler très éloigné de leurs anciens emplois dans l’hôtellerie, Tuttle et Santos sont toujours en mesure de tirer parti de leur expérience de la restauration, à savoir leurs compétences relationnelles, dans leurs nouveaux rôles. «En fin de compte, c’est un service: rendre les choses belles, bien communiquer, offrir autant d’informations que possible, être amical», dit Santos. «Tout comme lorsque j’ai travaillé dans des cafés et des restaurants, je veux que les gens se sentent les bienvenus, qu’ils ne soient pas jugés et qu’ils reçoivent un service adéquat et en temps opportun.»

Tuttle compare le fait de parler aux clients via les DM à la gestion du bar à cocktails. «Le bar à cocktails étant si petit, je parle à chaque personne qui y est toute la nuit. C’est pourquoi je suis resté fidèle à Instagram pour vendre, car que ce soit moi qui publie des histoires, pose des questions, publie des sondages, ils doivent me DM pour sécuriser le produit, puis nous avons une conversation, et un dialogue commence là », dit-elle. Plus qu’une simple source d’aide financière en cette période d’incertitude économique, Instagram a permis aux anciens travailleurs du secteur des services de rester connectés au sentiment d’appartenance qu’ils ont perdu dans la pandémie.

La sommelière Amanda Geller voulait faire quelque chose de complètement différent après avoir été licenciée de son travail dans la restauration. En mars 2020, elle a commencé un projet de peinture et s’est tout de suite tournée vers sa communauté de restauration. «Je discutais avec tous mes amis de l’industrie dans une discussion de groupe et je plaisantais en disant que je n’aurais rien à faire, alors je leur ai demandé de m’envoyer leurs nus comme une blague», dit Geller. “Mais bien sûr, ce sont tous des gens de l’industrie, alors ils se sont dit” Ouais, totalement “et m’ont envoyé tous leurs nus.”

Avec une collection de photos nues de ses amis et huit heures par jour à consacrer à la peinture, Geller a lancé son projet «quaranudes» avec le compte @ paint.and.nip pour montrer ses interprétations peintes de leurs corps. «La plupart de mes premiers participants au projet étaient des collègues et des gens de l’industrie», dit-elle. «J’ai commencé ce projet sur mon Instagram personnel et il s’est développé très naturellement grâce aux partages d’amis et d’amis d’amis.»

Une pièce du projet «quaranudes» d’Amanda Geller Amanda Geller

À l’origine, elle a commencé le compte en tant que journal créatif, avec l’intention de donner la moitié de l’argent qu’elle gagnait aux organisations de secours COVID. Cependant, Geller a fait la transition vers une entreprise après que les demandes pour son travail ont commencé à être inondées l’été dernier. Ces jours-ci, elle est passée de la peinture de portraits nus de ses amis à une clientèle plus large et espère éventuellement organiser des cours de vin et de peinture en personne pour créer un hybride de ses deux passions.

La communauté a également été d’une grande aide pour le barista Felix Trần, basé à Seattle. Après avoir été licencié, Trần espérait faire décoller son travail de conception et d’illustration en freelance avec son compte Instagram @softvelvetboy. Il a commencé à publier son illustration sur son profil, où les marques de café et les clients potentiels avec lesquels il s’était connecté pouvaient la voir. Il a également conçu des imprimés et des autocollants à vendre. «Instagram est maintenant une plate-forme de marketing», déclare Trần, «et c’est un excellent moyen d’interagir avec votre communauté en toute sécurité pendant une pandémie.» Sa stratégie a fonctionné: il a été embauché en tant que graphiste interne et responsable des médias sociaux pour une grande marque de café de Seattle.

Quelques mois après le début de 2021, il y a enfin un soupçon de lumière au bout du tunnel de la pandémie. Les États lèvent les restrictions et déploient des vaccins, et les restaurants rouvrent les salles à manger et demandent aux travailleurs licenciés ou licenciés de retourner au travail. Mais contrairement à Trần, de nombreux anciens employés de l’hôtellerie qui ont construit leurs boutiques Instagram ne sautent pas à l’idée de retourner dans l’industrie.

Quelques autocollants de Felix Trần

Geller voit un avenir en combinant son expertise du vin et de la peinture. Santos prévoit de continuer à collectionner aussi longtemps qu’il le pourra et espère éventuellement ouvrir son propre magasin de meubles en brique et mortier.

«J’ai appris que je valais la peine de travailler pour quelqu’un d’autre», déclare Tuttle, qui n’est pas non plus pressé de retourner dans le secteur des services. “Cette [Instagram shop] m’a donné l’impression de pouvoir créer quelque chose de moi-même et d’avoir plus de contrôle sur ce que je ferai pour le reste de ma vie.

«L’industrie hôtelière n’est tout simplement pas la même et je suis toujours en train de comprendre ce que je veux faire», ajoute-t-elle. “Vraiment vouloir rendre les gens heureux – cela m’a apporté de la joie, mais c’est plus difficile et il y a plus d’obstacles sur votre chemin maintenant.” Lorsqu’on lui a demandé si son magasin de verrerie en ligne était son travail de rêve, elle a répondu: «Peut-être. Mais aussi, la verrerie ne parle pas, ce qui est vraiment difficile pour moi. Je pense que combiner les deux est l’endroit où je vais atteindre le point idéal. ” En attendant, elle continuera à vendre des cordiaux, des flûtes et des gobelets sur Instagram. «C’est toujours la même joie que j’apporte aux gens, mais d’une manière différente.»

Jack Riewe est un designer et écrivain basé à Seattle, couvrant la culture, la gastronomie, la mode et le design.

Inscrivez-vous à la newsletter Inscription à Eater



Les nouvelles les plus fraîches du monde alimentaire chaque jour