Les travailleurs des services ont maintenant un autre travail ingrat : vérifier les statuts vaccinaux

Alors que la variante delta prolonge la pandémie de Covid-19, trois grandes villes américaines – San Francisco, La Nouvelle-Orléans et New York – ont commencé à déployer des exigences en matière de vaccins pour toute personne visitant l’intérieur les espaces publics comme les restaurants, les cinémas et les gymnases. Et d’autres localités pourraient bientôt emboîter le pas: Honolulu instituera un système de passeport vaccinal ce mois-ci (les clients peuvent également soumettre un récent test Covid-19 négatif), tandis que le conseil municipal de Los Angeles envisage un programme similaire. Mais ces nouvelles règles de preuve de vaccination créent déjà de nouveaux problèmes pour les sites et les travailleurs, qui sont en grande partie laissés à eux-mêmes pour déterminer comment faire respecter les exigences et comment réagir lorsque des clients en colère repoussent.

Tout cela s’inscrit dans le schéma plus large de la façon dont les États-Unis ont géré la pandémie. Le déploiement aux États-Unis de différentes exigences en matière de vaccination et de masques a été un patchwork. La Maison Blanche a déclaré qu’elle n’établirait pas de système national de passeport vaccinal, ce qui signifie que les États, les villes et même les entreprises privées ont créé leurs propres versions des applications de passeport vaccinal (alors que certains États, comme la Floride, ont complètement interdit les passeports vaccinaux). Cette approche en damier signifie que malgré la grande disponibilité des applications d’enregistrement des vaccins, le seul moyen normalisé aux États-Unis de prouver votre statut vaccinal est la carte papier fragile et facile à perdre avec l’insigne du CDC qui ne correspond pas tout à fait à la moyenne. portefeuille de la personne.

“Un gars est venu ici et a dit au barman:” Je veux voir ton vaccin contre l’hépatite et le sida “”, a déclaré à Recode Candace Hutchinson, directrice du Beachcorner Bar and Grill à la Nouvelle-Orléans qui accueille souvent les clients. Les affaires ont baissé d’au moins un quart depuis l’entrée en vigueur du mandat de vaccination à l’intérieur de la Nouvelle-Orléans le 16 août, a déclaré à Recode une autre responsable de Beachcorner, Gina Perrett, et certains clients se rebellent. Un client a récemment jeté un verre au visage d’un employé à cause des nouvelles règles.

L’un des effets de ces règles sur les vaccins est qu’elles semblent inciter certaines personnes à se faire vacciner. Le mois dernier, 99 participants à un match des Saints de la Nouvelle-Orléans ont été vaccinés sur place juste pour pouvoir entrer dans l’arène. Dans certaines régions d’Italie, les taux de vaccination ont atteint 200 % après que le pays a mis en place son système national Green Pass, qui exige que les gens présentent une preuve de vaccination pour entrer dans les lieux intérieurs comme les restaurants et les musées, en utilisant une version numérique ou papier de leur carnet de vaccination. Et la France, qui a récemment commencé à exiger une preuve de vaccination pour les repas à l’intérieur et à l’extérieur, les vols intérieurs et d’autres activités à l’intérieur, a connu une augmentation similaire des vaccinations.

Mais un autre effet des nouvelles exigences est qu’elles ont imposé la responsabilité d’appliquer les réglementations de santé publique aux travailleurs des services, qui tout au long de la pandémie ont déjà dû faire face aux abus de certains clients concernant les contrôles de température, le port de masques et la distanciation sociale. En fait, 80% des travailleurs des services interrogés par le groupe One Fair Wage l’automne dernier, qui milite contre les salaires sous-minimaux pour les travailleurs à pourboire, ont déclaré avoir vu ou vécu l’hostilité, y compris le racisme et le harcèlement sexuel, de la part des clients tout en appliquant les règles de santé publique pendant la pandémie . C’est pourquoi certaines grandes chaînes de vente au détail qui opèrent dans des zones sans mandat de vaccination évitent d’exiger une preuve de vaccination pour les clients, selon un rapport de CNN : elles n’ont pas l’infrastructure pour vérifier les pièces d’identité et craignent que l’application d’une telle exigence puisse entraîner des problèmes pour ouvriers.

Cela laisse les travailleurs des services avec deux mauvaises options, a déclaré à Recode le cofondateur et président de One Fair Wage, Saru Jayaraman. Ils peuvent appliquer les règles et risquer le harcèlement et la perte de pourboires, ou ils peuvent ignorer les comportements dangereux des clients et mettre leur propre santé en danger.

Depuis des semaines maintenant, nous avons été ciblés par des anti-vaccins bruyants, malavisés et extrêmement invasifs à Hoofland le samedi soir. Je suis ~choqué~ que @JohnTory et @fordnation nous laissent faire face à cela—ZERO aide de la part des flics, des règlements ou… quoi que ce soit. Un abandon du leadership. pic.twitter.com/8hlv4FxaYo – Jen Agg (@TheBlackHoof) 22 août 2021

Certains sites à New York ont ​​déclaré à Recode que malgré une certaine opposition, la plupart des clients sont heureux de montrer leurs laissez-passer de vaccin. Mais ce ne sont pas seulement les clients dont les travailleurs doivent se soucier. Après que Jen Agg, la propriétaire du Bar Vendetta à Toronto, ait demandé des vaccins obligatoires pour les repas à l’intérieur, son restaurant a été inondé de manifestants anti-passeports qui, a-t-elle récemment déclaré à une station de radio, « harcèlent mon personnel et me crient dessus, crient mon visage que nous sommes des nazis.

Dans le même temps, les hôtes et les hôtes des restaurants ne sont pas nécessairement prêts à vérifier les documents de vaccination ou les cartes d’identité (la ville de New York, par exemple, exige que les lieux intérieurs confirment que l’identité de l’État des clients correspond au nom sur leur document de vaccination). Melissa Fleischut, présidente-directrice générale de la New York State Restaurant Association, a déclaré à Recode que la plupart des 40 exploitants de restaurants avec lesquels elle a parlé personnellement ont déclaré avoir eu de la confusion ou des problèmes pour faire respecter les nouvelles règles de vaccin pour les clients.

Des villes comme New York et la Nouvelle-Orléans ont déclaré qu’elles fournissaient des ressources aux restaurants et autres lieux destinés à faciliter l’application des systèmes de passeport vaccinal, y compris des périodes de grâce avant de commencer l’application et une vidéo de formation sur la résolution des conflits, mais des mesures comme celles-ci semblent assez limité. Par exemple, la Louisiane et l’État de New York ont ​​publié des applications de passeport vaccinal qui produisent des enregistrements de vaccins basés sur des codes QR, une alternative aux cartes papier du CDC. Alors que les codes QR sont censés être scannés pour être confirmés, plusieurs établissements ont déclaré à Recode qu’à l’heure actuelle, ils ne font que regarder le code QR sur les téléphones des personnes et ne les numérisent pas réellement dans une application de vérification distincte.

« Qui suis-je pour dire si [a vaccine card is] vrai ou pas?” a demandé Regina Delfino, qui dirige un restaurant italien, Mario’s, dans le Bronx. « Qui suis-je pour dire que vous n’êtes pas le Père Noël ? » Elle a déclaré qu’elle serait celle qui vérifierait la documentation des vaccins des personnes à la porte lorsque la ville de New York commencerait à appliquer ses règles plus tard ce mois-ci; les autres membres du personnel du restaurant ne veulent pas demander. Même sans l’obligation pour ses employés de vérifier le statut vaccinal des clients, il est déjà difficile d’embaucher du personnel, a-t-elle ajouté.

Et cela met en évidence un autre problème qui semble susceptible de se poser : certains travailleurs des services peuvent ne pas vouloir appliquer ces nouvelles règles et faire face à une éventuelle colère des clients. Leurs employeurs devront alors trouver eux-mêmes des solutions. Comme l’a rapporté Anna North de Vox ce printemps, de nombreux restaurants à travers les États-Unis ont du mal à embaucher suffisamment de travailleurs pour répondre au retour des clients. Les raisons en sont diverses : une indemnité de chômage plus élevée que d’habitude a donné aux travailleurs plus de poids pour décider où et quand ils travailleront ; en plus de cela, les salaires souvent bas et les conditions dangereuses dans les restaurants dissuadent les travailleurs. Certains sites dans les villes avec les nouveaux mandats sur les vaccins ont déclaré à Recode qu’ils avaient dû demander aux employés existants de travailler des quarts de travail supplémentaires, ou même embauché des videurs, pour aider à vérifier les documents de vaccination.

“Nous avons la pire crise de personnel de l’histoire de l’industrie de la restauration aux États-Unis”, a déclaré Jayaraman de One Fair Wage à Recode. “L’idée d’ajouter des exigences sans augmenter le salaire est un désastre qui attend de se produire.” Les défenseurs des travailleurs de la restauration ont déclaré qu’une partie de la solution consistait à augmenter les salaires et à mettre fin aux salaires minimums pourboires, ce qui permet aux restaurants de payer aux travailleurs qui reçoivent des pourboires à la maison un salaire aussi bas que 2,13 $ l’heure.

En attendant, de nombreux employés de la restauration sont toujours dans une double impasse. Veiller à ce que les clients soient vaccinés permet de rendre leur travail plus sûr, mais devoir appliquer ces règles par eux-mêmes a rendu leur travail déjà difficile. Ils disent que le défi ne pourrait qu’empirer à mesure que le temps se refroidit et que les repas en plein air deviennent de moins en moins viables.