Les travailleurs électoraux de Géorgie poursuivent Gateway Pundit pour diffamation

Deux femmes qui travaillaient dans le comté de Fulton, en Géorgie, lors des élections de 2020 ont déposé une plainte en diffamation contre le site Web de droite The Gateway Pundit, le fondateur et éditeur du site. Jim Hoft, et son frère jumeau qui contribue aux articles, Joe Hoft. Le procès concerne de fausses informations qu’ils ont publiées qui ont conduit les femmes à être la cible de menaces de mort, d’insultes racistes et d’autres formes de harcèlement.

Comme le New York Times l’a noté dans ses reportages sur le procès, il a été « parmi les premiers à être déposés par des travailleurs électoraux individuels qui se sont retrouvés involontairement entraînés dans l’univers alternatif des médias d’extrême droite qui ont affirmé, et le font toujours, que [former President] Donald J. Trump a remporté l’élection présidentielle de l’an dernier.

La plainte a été déposée par Ruby Freeman et sa fille Mousse Wandrea « Shaye » à St. Louis, Missouri, où réside Jim Hoft (le nom du site Web est inspiré du monument emblématique de St. Louis, le Gateway Arch), et accuse les accusés d’avoir ciblé les femmes dans une « campagne de mensonges » en les accusant d’avoir commis fraude électorale.

Gateway Pundit a commencé à publier des dizaines d’articles de ce type en décembre 2020 et a continué jusqu’au mois dernier, accusant les femmes de travailler pour voler l’élection présidentielle en Géorgie à Trump.

« Les mensonges sur Mme Freeman et Mme Moss ont non seulement dévasté leur réputation personnelle et professionnelle, mais ont déclenché un déluge d’intimidation, de harcèlement et de menaces qui les ont obligées à changer de numéro de téléphone, à supprimer leurs comptes en ligne et à craindre pour leur sécurité physique », précise la plainte.

Jim Hoft a été définitivement banni de Twitter en février de cette année après une longue habitude de publier des allégations non prouvées, de la désinformation, des théories du complot et des mensonges purs et simples.

La plainte note la mauvaise réputation de Gateway Pundit en matière d’exactitude, décrivant les accusés comme « les principaux fournisseurs de fausses informations aux États-Unis, diffusant des théories du complot sans fondement et de la désinformation pour la gloire et la fortune », et notant que « The Gateway Pundit a été identifié comme les premier producteur de faux contenus pendant et après l’élection présidentielle de 2020 » (souligné dans l’original).

Le trafic de conspiration des Hofts ne se produit pas non plus dans un coin éloigné inconnu des interwebs; comme David French l’a noté dans un fil Twitter discutant de ce procès, Gateway Pundit est « l’un des meilleurs sites Web des médias de droite ».

Ils engrangent des millions de vues chaque mois et les revenus publicitaires qui suivent tous ces globes oculaires virtuels.

Les « informations non vérifiées et non corroborées » publiées par Gateway Pundit attaquant Freeman et Moss « ont été réfutées en temps réel par les responsables électoraux de Géorgie, dont beaucoup sont des républicains élus », a déclaré la conseillère juridique des femmes dans un communiqué de presse annonçant le procès, mais [t]ils ont continué à publier ces contrevérités longtemps après qu’elles se soient avérées fausses.

Les avocats des femmes ont envoyé une lettre aux accusés décrivant en détail les allégations mensongères et demandant une rétractation. Au moment où la plainte a été déposée, les messages étaient toujours affichés sur le site Web.

Les dommages ont été exacerbés par le site Web publiant les noms et photos de Freeman et Moss, et la plainte décrit les « menaces violentes et racistes et le harcèlement de toutes sortes » que les deux femmes, qui sont noires, ont subi :

Au plus fort de la campagne de désinformation des accusés, Mme Freeman, sur recommandation du FBI, a fui son domicile et n’est pas revenue pendant deux mois. Le 6 janvier 2021, une foule à pied et en véhicules a encerclé la maison de Mme Freeman. Mme Freeman a été forcée de fermer son entreprise en ligne lorsque les médias sociaux sont devenus impossibles à naviguer. Mme Moss a subi des conséquences personnelles et professionnelles dans son travail en cours sur les élections du comté de Fulton. À au moins deux reprises, des inconnus se sont présentés au domicile de sa grand-mère et ont tenté de pénétrer dans la maison afin de procéder à une « arrestation citoyenne ». L’adresse e-mail générale des élections du comté de Fulton transmettrait les e-mails entrants à Mme Moss et à bon nombre de ses collègues, remplissant son lieu de travail de messages harcelants.

… En raison de la campagne en cours des défendeurs, les deux femmes ont peur de mener une vie normale. Mme Freeman a peur lorsqu’elle entend son nom appelé en public; Mme Moss craint maintenant de risquer même une visite à l’épicerie et doit plutôt se faire livrer ses courses. Les défendeurs ont infligé et continuent d’infliger des dommages émotionnels et économiques graves et continus aux deux plaignants.