Les travailleurs étrangers bloqués par Trump ne sont plus interdits d’entrer aux États-Unis

Les travailleurs étrangers qui n’ont pas été autorisés à entrer aux États-Unis depuis juin dernier – en vertu d’une interdiction liée à la pandémie instituée par l’ancien président Donald Trump – pourront enfin demander à nouveau des visas temporaires.

Le président Joe Biden ne chercherait pas à renouveler l’interdiction, qui a expiré mercredi après que Trump l’a prolongée en décembre, invoquant des inquiétudes selon lesquelles les travailleurs étrangers pourraient menacer les opportunités d’emploi pour les Américains licenciés à la suite de la pandémie de Covid-19.

Malgré la levée d’autres restrictions de l’ère Trump sur l’immigration légale peu de temps après son entrée en fonction, qui, selon lui, « ne faisait pas avancer les intérêts des États-Unis », Biden avait choisi de maintenir l’interdiction de visa de travail en place, suscitant les critiques des chefs d’entreprise et des défenseurs des immigrants. .

«Même si la prémisse de l’interdiction n’est pas vraie, dire que vous annulez une interdiction qui protégeait le marché du travail américain vous met dans une position très difficile», Sharvari Dalal-Dheini, directrice des relations gouvernementales chez American Immigration Lawyers Association, a déclaré. «L’administration Trump savait ce qu’elle faisait lorsqu’elle a prolongé cette interdiction juste avant de quitter ses fonctions et a mis l’administration Biden dans une position délicate pour pouvoir la lever.»

Les personnes concernées comprenaient des travailleurs qualifiés demandant le visa H-1B recherché, sur lequel l’industrie de la technologie en est venue à s’appuyer, et leurs conjoints demandant un visa H-4 en tant que personnes à charge. Les étrangers transférés vers les bureaux américains de leurs sociétés multinationales par le biais de visas L, y compris des dirigeants d’entreprise, et certains universitaires et personnes participant à des échanges culturels et professionnels sur des visas J-1, ont également été interdits.

Bien que les responsables de l’administration Trump aient fait valoir, au moment où l’interdiction a été instituée, qu’elle sauverait 525000 emplois américains, la plupart des licenciements ont finalement eu lieu dans des industries qui n’emploient pas un nombre significatif de travailleurs étrangers venir avec des visas. Cela suggère que l’interdiction n’a guère contribué à réduire le chômage et aurait pu nuire aux entreprises qui emploient à la fois des Américains et des non-citoyens.

L’interdiction a toujours exclu les immigrants qui se trouvent déjà aux États-Unis, les titulaires de visa existants, les travailleurs temporaires dans les industries de production alimentaire, ainsi que les travailleurs de la santé et les chercheurs luttant contre Covid-19.

Il peut s’écouler un certain temps avant que le traitement des visas ne redevienne normal

Bien que Biden autorise l’interdiction à expirer, de nombreux travailleurs étrangers sont toujours confrontés à des interdictions de voyage liées à la pandémie pour la plupart de l’Europe, du Brésil, de la Chine, de l’Iran et de l’Afrique du Sud et n’ont toujours pas le droit d’entrer aux États-Unis.

Même ceux qui sont désormais éligibles pour entrer aux États-Unis pourraient devoir attendre des mois supplémentaires avant que leur demande de visa ne soit traitée. Les consulats à l’étranger où des entretiens de visa sont menés ne sont toujours pas pleinement opérationnels en raison de la pandémie. Ils n’ont pas non plus généré suffisamment de revenus, car leurs budgets dépendent en partie des frais des demandeurs de visa.

Avec des ressources limitées, les consulats donnent la priorité aux demandes des personnes qui cherchent à immigrer aux États-Unis de façon permanente, par opposition à celles qui ont un visa de travailleur temporaire. Le département d’État a déclaré qu’en février, il y avait un important arriéré de 473 000 candidats de ce type – et ce nombre exclut même les cas où les candidats n’ont pas eu d’entretien ou sont toujours en train de rassembler les documents requis.

Le département d’État a pris des mesures pour accélérer le traitement, notamment en annonçant qu’il renoncerait aux entretiens pour les personnes qui ont déjà obtenu un visa de la même catégorie dans un passé récent. Mais Dalal-Dheini a déclaré que les responsables devraient également envisager des dispenses d’entretiens supplémentaires, des extensions automatiques de visas qui pourraient avoir expiré alors que les immigrants ne pouvaient pas entrer aux États-Unis et la revalidation des visas pour les personnes déjà aux États-Unis sans qu’elles aient à quitter le pays.

Pour certains travailleurs étrangers, cependant, le jeu de l’attente peut être trop long.

«Les gens ne pourront pas rester assis et attendre que les politiques soient annulées et que les processus rattrapent leur retard lorsqu’il y a possibilité d’aller ailleurs», a déclaré Dalal-Dheini. «Ils iront ailleurs. Ou, comme la pandémie l’a prouvé, les gens peuvent travailler de n’importe où, donc pas besoin de venir aux États-Unis.