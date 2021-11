Les travailleurs gagnent plus de concessions de l’éditeur Call Of Duty

Photo : Blizzard

L’éditeur derrière Call of Duty: Vanguard et World of Warcraft a annoncé hier qu’il améliorerait les salaires et les congés payés pour les sous-traitants de l’entreprise, notamment en augmentant le taux horaire minimum à 17 $ et en les payant même pendant les vacances. Les changements sont intervenus au milieu d’un examen minutieux des conditions de travail chez Activision Blizzard à la suite de son dernier rapport sur les résultats indiquant un chiffre d’affaires de 2,78 milliards de dollars pour le dernier trimestre.

« Nous avons appris des sous-traitants d’ABK qu’ils sont obligés de prendre un congé obligatoire sans solde pendant les vacances, ce qui les met dans une crise financière et immobilière immédiate », a annoncé l’ABetterABK Alliance, un groupe de travailleurs d’Activision Blizzard, sur Twitter la semaine dernière. « Déplacer les travailleurs qui aident à créer les produits qui génèrent les revenus d’ABK est inhumain. »

Il s’agissait de la dernière critique publique de la société du groupe qui s’est formé plus tôt cette année à la suite d’un procès en Californie alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisés chez Activision Blizzard. Ce qui a commencé par une lettre ouverte signée par des milliers d’employés actuels et anciens exigeant de meilleures conditions de travail a finalement conduit le PDG Bobby Kotick à annoncer un certain nombre de mesures concrètes pour répondre à ces préoccupations, notamment en renonçant à la clause d’arbitrage obligatoire de l’entreprise et en investissant dans une embauche plus diversifiée.

Mais la pression continue de l’Alliance ABetterABK semble gagner encore plus de concessions. En plus du nouveau taux horaire minimum, les changements de politique d’hier comprenaient 13 jours fériés payés par an pour les employés contractuels, de nouveaux jours de congé de maladie à partir de 2022 et « de nouveaux programmes d’apprentissage et de développement pour les employés et les travailleurs temporaires ».

Lire la suite: Le département QA d’Activision Blizzard ressemble à un trou de l’enfer

« Dans le cadre des efforts d’Activision Blizzard pour rendre son lieu de travail plus favorable et plus inclusif, la direction de l’entreprise s’efforce depuis un certain temps d’améliorer et d’améliorer les avantages offerts aux travailleurs sous contrat temporaire et aux travailleurs intérimaires », a déclaré un porte-parole de l’entreprise à Kotaku. un email.

Les employés contractuels sont notoirement traités comme des développeurs de seconde classe, même dans les sociétés de jeux les plus importantes et les plus rentables. En plus d’externaliser la production sur des marchés du travail moins chers, donner aux armées de testeurs d’assurance qualité et d’autres sous-traitants moins de salaire et pire, le cas échéant, des avantages, est l’un des moyens par lesquels les studios tentent de réduire les coûts. Ces sous-traitants sont particulièrement sensibles au resserrement – de longues périodes d’heures supplémentaires – lorsque les entreprises se précipitent pour atteindre les dates de sortie. Découvrez les créateurs de The Last Of Us Part II, Red Dead Redemption II et Cyberpunk 2077 pour n’en nommer que quelques-uns.

« Pour tous ceux qui remettent en question les 17 $ et se demandent pourquoi c’est une victoire, je gagne actuellement moins que cela en tant que QA senior à 16,50 $ et j’ai commencé à 13,50 $ en tant que testeur standard », a écrit un employé actuel sur Twitter.

Pourtant, certains employés d’Activision Blizzard disent que davantage doit être fait. Le salaire minimum à Santa Monica, en Californie, où se trouve le siège social de l’entreprise, a été augmenté l’été dernier à 15 $. « Nous nous battons pour le strict minimum ! a écrit un développeur actuel chez Blizzard. La série Call of Duty de l’éditeur est particulièrement connue pour exploiter les travailleurs contractuels.

L’Alliance ABetterABK et certains de ses membres ont récemment commencé à tweeter de manière cryptique sur la syndicalisation. « L’appel des résultats d’Activision Blizzard est demain », a écrit le groupe le 1er novembre. « Pensez-vous que @BobbyKotick répondra à notre appel pour reconnaître volontairement un syndicat avant cette date ? Seul le temps nous le dira.

Kotick n’a pas reconnu de syndicat et, jusqu’à présent, les travailleurs d’ABetterABK n’ont pas confirmé avoir pris des mesures pour en former un. Mais dans la pratique, le groupe a déjà montré qu’il pouvait agir collectivement pour faire pression sur la direction pour qu’elle améliore les conditions, du moins pendant que le public continue d’examiner le procès en Californie et qu’un marché du travail tendu signifie que les sociétés de jeux ont du mal à retenir et à embaucher de nouveaux développeurs.