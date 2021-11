les travailleurs gagneront 3% cette année

19/11/2021 à 10:57 CET

Gabriel Ubieto

La grève de la industrie de la viande qui était prévue les 25 et 26 novembre et du 3 au 8 décembre a été annulée. Les syndicats ont annoncé un principe d’accord avec les employeurs du secteur pour convenir d’un nouvel accord, qui comprend des augmentations de salaire et des améliorations du travail. Ceci a été rendu public par CCOO et UGT dans des déclarations séparées, dans lesquelles ils précisent que les salaires augmenteront de 3 % cette année, de 2,75 % l’année prochaine et de 2,5 % en 2023, en plus d’avoir des clauses de révision des salaires basées sur l’IPC. Les centrales avaient déjà organisé diverses assemblées parmi les travailleurs du secteur pour préparer les arrêts de travail et se mobiliser dans un secteur où les entreprises n’ont pas cessé d’opérer pendant le COVID et beaucoup d’entre elles ont élargi leurs marges bénéficiaires.

Certains 115 000 travailleurs Dans toute l’Espagne, 34.000 d’entre eux en Catalogne ont été appelés à s’arrêter à la fin du mois pour faire pression sur les employeurs afin qu’une partie des bénéfices accumulés par les entreprises ces derniers mois soit filtrée en salaires. Surtout dans le contexte actuel d’escalade de l’inflation, avec un IPC qui était de 5,4% et jusqu’à présent cette année accumule une inflation de 5%. Employeurs et syndicats négociaient depuis près d’un an le nouvel accord d’Etat pour les filières viandes, sans parvenir à un accord de principe avant les premières heures de jeudi dernier, après 13 heures de médiation.

Les centrales ont qualifié l’accord de « réussi », qui envisage des augmentations de salaire bien supérieures à la moyenne des accords qui ont été clôturés jusqu’à présent cette année. Selon les dernières données disponibles auprès du ministère du Travail, l’évolution moyenne des salaires dans les accords passés est de 1,4 % ; moins de la moitié de ce qui a été signé pour cette année dans l’industrie de la viande. La négociation collective est très bloquée depuis un an et demi, en raison d’une combinaison de facteurs : une inflation élevée, que les employeurs hésitent à compenser par des salaires élevés, et une forte incertitude quant à l’évolution économique de l’année prochaine et quant à l’éventuelle tout rebond dans le covid.

En plus des améliorations salariales, le nouvel accord comprendra également plusieurs améliorations au niveau des conditions de travail. Par exemple, le nouveau cahier des charges reconnaît 100 % du salaire dès le premier jour de congé pour incapacité temporaire. Dans chaque négociation, il y a des concessions et les syndicats ont cédé en partie sur la durée du temps de travail. La journée de travail annuelle diminuera de 10 heures à partir de 2022 et est compensée pour l’entreprise par un sac d’horaires flexibles qui augmente de 25 heures par an. En échange, les entreprises retirent la proposition de se transformer en travail les dimanches et jours fériés.