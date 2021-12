Les travailleurs gallois se verront infliger une amende de 60 £ pour être entrés au bureau lors de la nouvelle répression de Covid

D’autres restrictions pourraient être annoncées par le premier ministre gallois Mark Drakeford aujourd’hui (Photo: PA/.)

Aller au bureau devrait devenir une infraction passible d’une amende au Pays de Galles, si les gens peuvent travailler à domicile en toute sécurité.

Le gouvernement a modifié la législation pour faire de la fréquentation inutile d’un lieu de travail une infraction pénale, car la variante Omicron continue de se propager rapidement à travers le Royaume-Uni.

Les critiques ont opposé cette décision au fait qu’il est toujours acceptable d’aller dans un restaurant ou un pub dans le pays, les syndicats exprimant également de grandes inquiétudes.

Les personnes qui enfreignent la règle commettent une infraction et peuvent être condamnées à une amende de 60 £ à partir de lundi.

Pendant ce temps, les entreprises pourraient faire face à une amende de 1 000 £ pour chaque violation de la règle, pouvant atteindre 10 000 £.

La législation modifiée stipule que « personne ne peut quitter l’endroit où elle vit, ou rester loin de cet endroit, à des fins de travail ou pour fournir des services bénévoles ou caritatifs » lorsqu’il est « raisonnablement possible » de le faire depuis son domicile.

Mais les syndicats ont critiqué la décision de responsabiliser les travailleurs.

Les bars et les cafés étaient déserts sur Cardiff High Street lundi (Photo: .)

Le secrétaire général du TUC du Pays de Galles, Shavanah Taj, a déclaré: «Un travailleur n’est pas responsable de son lieu de travail, son employeur l’est.

«Cela crée un précédent vraiment inquiétant selon lequel la responsabilité est en quelque sorte partagée et est au mieux naïve.

« Nous espérons que le gouvernement gallois abrogera cela de toute urgence pour supprimer l’amende infligée aux travailleurs. »

Il n’y a pas de limite au mélange des ménages au Pays de Galles – mais de nouvelles restrictions sont possibles mercredi, lorsque le gouvernement gallois donnera une autre mise à jour vers midi.

Les dernières restrictions au Pays de Galles incluent également la fermeture des discothèques à partir du 27 décembre et une distanciation obligatoire grâce à des mesures telles que des systèmes à sens unique dans les entreprises pour protéger les clients et le personnel.

Noël peut ne pas être annulé par les restrictions de Covid – mais le Nouvel An pourrait être

A partir du 26 décembre, les événements sportifs qu’ils soient en salle ou en extérieur se joueront à huis clos.

Le gouvernement gallois devrait informer le public de la crise d’Omicron mercredi alors que le Senedd est rappelé au milieu des cas croissants dans le pays.

Le premier ministre Mark Drakeford a également fait allusion à de nouvelles restrictions imposées, notamment la restriction du nombre de ménages autorisés à se réunir.

La conférence de presse aura lieu juste après midi, après les pourparlers du Cabinet mardi.

Le Premier ministre Mark Drakeford fera une déclaration virtuelle s’adressant au Senedd à partir de 13h30 et les ministres auront ensuite la possibilité de poser des questions.

Le Senedd était en vacances d’hiver depuis lundi.

