Les travailleurs noirs et asiatiques sont «payés 16% de moins que les blancs»

Les travailleurs des minorités ethniques sont également ignorés pour les augmentations de salaire et les promotions (Photo : ./iStockphoto)

De nouvelles recherches ont révélé qu’il existe toujours une nette disparité entre les minorités ethniques et les employés blancs en termes de salaire.

Les travailleurs d’origine noire, asiatique, métisse et minoritaire ne gagnent que 84 % de ce que leurs homologues blancs sont payés, soit 16 % de moins, ce qui équivaut à perdre des milliers de livres chaque année, selon une étude.

Les résultats, du groupe de réseautage People Like Us et Censuswide, ont également révélé que les personnes d’origines raciales diverses sont ignorées pour les augmentations de salaire – et cela se produit plus fréquemment à mesure qu’elles deviennent plus âgées – un tiers est ignoré au niveau d’entrée, alors qu’il est plus de la moitié au niveau des cadres supérieurs et des directeurs.

Trois sur cinq (59%) des répondants de diverses races pensent que ce « plafond de verre progressif » est dû à la couleur de leur peau.

Un quart (24%) déclare que la disparité de rémunération par rapport à leurs homologues blancs atteignait jusqu’à 5 000 £, ce qui signifie que les personnes d’origines raciales diverses pourraient perdre jusqu’à 255 000 £ de revenus au cours d’une vie active.

Deux tiers (67%) des personnes interrogées ont déclaré avoir eu des raisons de croire qu’un collègue blanc faisant le même travail qu’eux avait un salaire plus élevé.

Parmi ceux issus de diverses origines raciales qui ont eu du mal à demander une augmentation de salaire ou une promotion, plus d’un quart (26 %) ont quitté leur industrie parce qu’ils n’ont pas reçu l’augmentation de salaire qu’ils pensaient mériter. La moitié ont déclaré que le fait de ne pas obtenir d’augmentation de salaire ou de promotion les avait fait souffrir d’anxiété ou de dépression.

Les entreprises qui paient du bout des lèvres

Ces résultats sont décevants à la suite de tant d’engagements d’entreprises, de promesses et d’engagements en matière de diversité suite à la montée en puissance du mouvement Black Lives Matter à l’été 2019.

De nombreux répondants à l’enquête ont déclaré qu’il n’y avait toujours pas de communication suffisamment claire sur les disparités existantes ou sur ce qui est fait pour lutter contre les inégalités.

Plus de la moitié (56%) des personnes interrogées ont déclaré que leur lieu de travail précédent ou actuel a révélé l’existence d’un écart de rémunération ethnique, mais seulement 39% de leurs lieux de travail ont révélé la véritable ampleur de ce à quoi il ressemblait.

Peu de choses ont changé, même dans les entreprises qui ont parlé des inégalités existantes (Photo : .)

Un tiers des travailleurs d’origines raciales diverses ont déclaré que bien que leur employeur ait parlé publiquement de l’écart de rémunération de leur origine ethnique, rien n’a changé.

Ces résultats interviennent quelques mois seulement après qu’il a été révélé que seulement 13 des 100 plus grandes entreprises britanniques divulguaient publiquement l’écart financier qui existe entre les employés blancs et issus de minorités ethniques, selon la CIPD.

Sans les employeurs qui mettent l’argent là où ils disent, la spirale descendante des employés diversifiés semble devoir se poursuivre.

Le syndrome de l’imposteur sévit dans la main-d’œuvre racialement diversifiée

Il n’est pas surprenant que les inégalités financières et de progression qui existent sur les lieux de travail au Royaume-Uni aient un impact sur l’état d’esprit et l’estime de soi des employés des minorités ethniques.

Près d’un tiers (29 %) des répondants de diverses origines raciales ont révélé qu’ils avaient eu du mal à demander une augmentation de salaire ou une promotion, même s’ils pensaient qu’ils en méritaient une – et les personnes de ces milieux sont 50 % plus susceptibles de croire que seules les personnes de certains milieux obtiennent des augmentations de salaire. .

Près des deux tiers (59 %) ont déclaré qu’ils étaient actuellement dans un lieu de travail où ils ont l’impression que la couleur de leur peau affecte leur progression.

Les chercheurs suggèrent que les principaux problèmes auxquels les personnes de couleur sont confrontées lorsqu’elles ont du mal à demander une augmentation de salaire comprennent :

D’autres collègues demandaient à l’époque des augmentations de salaire et ils pensaient que ce serait trop compétitif (26%). Leur patron ou manager était trop inaccessible (17%). Ils avaient l’impression que leur patron ne les aimait pas (19 %).

C’est un cercle vicieux. Les travailleurs de divers horizons sont empêchés d’accéder au sommet – soit parce qu’ils ne peuvent pas être promus, soit parce qu’un manque d’augmentation de salaire les oblige à démissionner. Cela signifie qu’ils ne sont alors pas dans une position où ils pourraient empêcher que la même chose n’arrive aux autres.

‘C’est simple. Personne ne devrait gagner moins en raison de la couleur de sa peau, de ses préférences sexuelles, de son sexe ou de tout autre élément qui n’est pas lié à ses performances », déclare Sheeraz Gulsher, cofondatrice de People Like Us. « Le salaire et la progression de l’emploi devraient être basés sur le mérite, mais les données ici montrent clairement qu’actuellement, ce n’est pas le cas.

Plus : Racisme



« Les organisations doivent mieux identifier les écarts de rémunération et les biais de progression au sein de leurs entreprises. car sans comprendre le problème, vous ne pouvez pas le résoudre.

« Nous demandons à chaque professionnel des ressources humaines, professionnel de la paie, PDG et chef d’entreprise de faire cet exercice, et de ne pas vous concentrer uniquement sur la race ou le sexe, examinez toutes les sections transversales de votre entreprise, y compris la race, la sexualité, le handicap et le genre. »

L’état du racisme

Cette série est un examen approfondi du racisme au Royaume-Uni.

Nous visons à examiner comment, où et pourquoi le racisme individuel et structurel affecte les personnes de couleur de tous les horizons.

Il est essentiel que nous améliorions le langage que nous utilisons pour parler du racisme et poursuivons les conversations difficiles sur les inégalités – même si elles vous mettent mal à l’aise.

Nous voulons avoir de vos nouvelles – si vous avez une histoire personnelle ou une expérience de racisme que vous aimeriez partager, contactez-nous : metrolifestyleteam@metro.co.uk

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Qu’est-ce que la « pêche asiatique » – et pourquoi est-elle si problématique ?



PLUS : « J’ai eu l’impression d’être un toxicomane »: un homme a été « profilé racialement » pendant une crise de drépanocytose atroce



PLUS : L’avenir de la narration noire : « Nous avons besoin d’une liberté créative pour écrire sur différents sujets »

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();