Les travailleurs temporaires de l’administration descendent à nouveau dans la rue pour réclamer la sécurité de l’emploi

Les travailleurs temporaires des administrations publiques espagnoles sont descendus dans les rues de 32 villes du pays ce dimanche, convoqués par l’Association des travailleurs publics temporaires (TTPS) et le groupe MI15F, pour exiger la sécurité de l’emploi pour leur emploi.

Les manifestations se sont déroulées ce dimanche matin au format caravane dans des villes comme Madrid, Alicante, Saint-Sébastien, Grande Canarie, Séville, Valence, Saragosse, Valladolid, Murcie, Pampelune ou Santander.

Les plates-formes convocatrices, qui ont déjà manifesté le 31 décembre, affirment que « l’administration publique se conforme au droit de l’Union européenne, vérifiant chaque relation temporaire, pour déterminer si elle s’enchaîne abus de temporalité, et appliquer comme sanction en cas de non-conformité maintien de l’emploi jusqu’à ce que les causes générales de licenciement de tous les agents publics par une régularisation administrative se rejoignent « .

Ils demandent également au gouvernement de tenir compte de la résolution du 31 mai 2018 du Parlement européen, adoptant politiques antifraude en matière de recrutement et contre lui abus de temporalité dans le secteur public, similaires à celles adoptées dans le secteur privé, telles que l’inspection et la sanction.

En ce qui concerne la non-discrimination, ils souhaitent que l’administration cesse d’appliquer toute norme nationale qui empêche de garantir la l’égalité dans les conditions de travail des travailleurs temporaires par rapport aux travailleurs permanents ou de carrière.

«Nous manifestons parce que, malgré le fait que nous essayons par tous les moyens (au niveau social, judiciaire, politique et administratif) de résoudre la situation de travail discriminatoire à laquelle nous sommes soumis depuis des décennies, nous voyons nos emplois en danger imminent et parce que nous considérons que la défense de nos emplois est désormais une priorité », préviennent TTPS et MI15F.

Esther Velasco, une travailleuse de la Communauté de Madrid, porte-parole de TTPS et du groupe MI15F, exige que Arrêter les offres d’emploi publiques (OPE) qui sont actuellement en cours pour que les travailleurs «en situation d’abus temporaire» n’aient pas à se présenter, ainsi que pour que les administrations publiques soient sanctionnées pour cet abus.

« L’Europe dit que s’il n’y a pas de sanction dans la législation nationale, ce qui doit être fait aux travailleurs est les mettre comme indéfinis, et indéfinie pour l’Europe est fixe, c’est-à-dire la permanence dans l’emploi jusqu’à la retraite« A souligné Velasco, résumant que ce qu’ils prétendent ce dimanche dans toute l’Espagne est « régularisation administrative » des travailleurs temporaires.

Comme l’explique cet orthophoniste que est temporaire depuis 11 ans Dans la Communauté de Madrid, les plateformes ont eu des contacts avec le ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, Miquel Iceta, mais n’ont pas encore pu le rencontrer. Au lieu de cela, ils ont rencontré certains syndicats et partis politiques, certains étant favorables à leurs revendications et d’autres contre.

Velasco avertit que les manifestations se poursuivront jusqu’à ce que les plates-formes atteignent leur objectif, qui est la «stabilité de l’emploi», ainsi que le «maintien» de leur emploi.

Il touche 800000 salariés

Cette situation d ‘«abus de temporalité» affecte environ 800 000 agents publics de toute l’Espagne, selon Nazaret Caballero, personnel des services internes (POSI) à la mairie de Madrid.

Comme indiqué, au Conseil municipal de Madrid, 28% des effectifs sont en situation d ‘ »abus de temporalité », un pourcentage qui monte à 45% dans le cas des salariés travaillant pour la Communauté de Madrid.

« Nous allons continuer avec les concentrations, chaque fois que nous ferons plus« , A averti Caballero, qui rappelle que les fonctionnaires ont déjà grève aux îles Canaries et en Galice, et « bientôt » à La Rioja. « Et si cela continue, dans toute l’Espagne nous serons en grève des fonctionnaires », prévient-il.