Les travaillistes critiqués: Phillips en fouille lors d’une fête pour « dépendre des carburants IMPORTÉS » | Politique | Des nouvelles

Les plans présentés par la chancelière fantôme du Labour Rachel Reeves aujourd’hui verraient les sociétés pétrolières et gazières de la mer du Nord payer de lourdes factures fiscales pour aider un gouvernement travailliste à introduire une révolution radicale de l’énergie domestique renouvelable et aider ceux qui ont du mal à payer les prix du gaz et du carburant. Mais les plans ont été abattus par Trevor Phillips de Sky, qui a accusé Mme Reeves d’avoir élaboré des plans qui finiraient par « décimer notre secteur énergétique ».

M. Phillips a demandé: « Comment cela va-t-il fonctionner dans une industrie en déclin et qui ne produit fondamentalement pas beaucoup de bénéfices de toute façon?

Expliquant les plans, Mme Reeves a déclaré: «Nous avons eu dix ans, plus d’une décennie de tergiversations, de retards et d’impuissance de la part de ce gouvernement, c’est pourquoi nous avons cette crise des prix de l’énergie aujourd’hui.

« Bien sûr, les prix ont augmenté dans le monde, mais nous sommes particulièrement exposés en Grande-Bretagne en raison des décisions de ce gouvernement ! »

Elle a blâmé le gouvernement pour « un échec à réglementer correctement » et à « se débarrasser de notre stockage de gaz » alors qu’elle s’en prenait aux politiques énergétiques du gouvernement.

Elle a également accusé le gouvernement de ne pas avoir « rénové les maisons » avec des options de chauffage à l’énergie renouvelable et nucléaire.

Mme Reeves a déclaré que la nouvelle taxe sur le pétrole et le gaz de la mer du Nord était justifiable d’utiliser l’argent pour « réduire les factures » de ceux qui luttent en Grande-Bretagne.

Mais M. Phillips a martelé les plans en déclarant: «Vous pouvez dire qu’ils passent un moment formidable en raison de la flambée temporaire des prix du pétrole.

«Mais pour ceux de l’industrie qui doivent payer ces factures, ils disent que ce n’est pas particulièrement le cas. les a aidés et en fait, les choses vont plutôt au sud!

« Ce que vous faites peut-être, c’est vous préparer à la décimation de notre secteur de l’énergie ? »

Plus à venir…