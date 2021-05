Les travaillistes dans la tourmente en tant que premier député démissionnent: le parti est capturé par la «bourgeoisie basée à Londres» | Politique | Nouvelles

Khalid Mahmood est le ministre de la Défense de l’ombre du Labour depuis que Sir Keir a pris la direction du parti en avril dernier. Mais à la suite d’une série de résultats électoraux désastreux pour le parti, y compris Hartlepool qui a renvoyé un député conservateur à Westminster lors d’une élection partielle historique, il a quitté le siège.

Annonçant sa décision sur un article de blog pour le groupe de réflexion Policy Exchange, il a déclaré: “Nous devons reconnaître que c’est ainsi que nous sommes perçus par tant de gens dans des endroits qui nous étaient autrefois fidèles – en tant que parti qui a perdu son chemin .

«Ce n’est que par un engagement au niveau local, en nous rencontrant les électeurs et en écoutant leurs préoccupations, que nous réglerons cela.

“Je ne le ferai pas depuis le banc avant du parti travailliste, mais je marcherai dans les rues de ma circonscription en tant que député d’arrière-ban et je parlerai face à face avec les gens que j’ai l’honneur de servir.”

Les conservateurs ont renversé une majorité de 3500 aux élections générales de 2019 pour remporter Hartlepool avec une majorité de 6940.

Le siège était détenu par les travaillistes depuis sa création en 1974.

C’était l’un des rares sièges à avoir survécu aux coups durs pris par le soi-disant “ mur rouge ” des bastions travaillistes en 2019, lorsque de nombreuses régions du nord de l’Angleterre ont élu pour la première fois un député conservateur.

Hartlepool a voté pour quitter l’UE en 2016 avec une majorité de plus de 70%, mais le parti a sélectionné un candidat pro-UE qui représentait auparavant le siège de Stockton South entre 2017 et 2019 pour l’élection partielle.

Critiquant Sir Keir Starmer pour ne pas avoir écouté les électeurs, M. Mahmood a déclaré: “Une bourgeoisie basée à Londres, avec le soutien de brigades de guerriers des médias sociaux réveillés, a effectivement capturé le parti.

“Ils veulent bien, bien sûr, mais leur politique – obsédée par l’identité, la division et même l’utopisme technologique – a plus en commun avec celles de la haute société californienne que le genre de personnes qui ont voté hier à Hartlepool.

«Les voix les plus fortes du mouvement travailliste au cours de l’année écoulée en particulier se sont concentrées davantage sur l’abattage de la statue de Churchill que sur l’aide aux gens pour se relever dans le monde.

«Il n’est pas étonnant qu’il fasse mieux parmi les riches libéraux urbains et les jeunes diplômés universitaires que parmi la partie la plus importante de sa coalition électorale traditionnelle, la classe ouvrière.

“Un peu d’agitation de drapeau superficielle – renforcée par des mémos urgents du QG du parti – ne va pas résoudre ce problème.

«Nous devons reconnaître que le patriotisme de ces électeurs est bien plus profond que cela. Ils sont plus attentifs aux exercices de rebranding que les spin-doctorants ne leur attribuent.

“Leur patriotisme est lié à la fierté historique de leurs lieux, l’héritage et les histoires de ces lieux, ainsi que le caractère britannique et anglais des personnes et des familles qui les habitent”.

