Les travaillistes demandent la divulgation de documents sur la nomination de Gina Coladangelo

in

L

abour a demandé au plus haut responsable du ministère de la Santé de publier tous les documents relatifs au recrutement de Gina Coladangelo à un poste de 15 000 £ par an, censé obliger l’ancien secrétaire à la Santé à rendre des comptes.

L’aide mariée, Mme Coladangelo, a été photographiée dans une étreinte avec Matt Hancock dans des images publiées par le journal Sun vendredi, forçant M. Hancock à démissionner samedi soir.

Mais la saga a ravivé les inquiétudes concernant la nomination de Mme Coladangelo, une amie de M. Hancock de l’Université d’Oxford, en premier lieu.

Mme Coladangelo, mariée à Oliver Tress – fondateur du détaillant britannique Oliver Bonas, a d’abord été embauchée en tant que conseillère non rémunérée au DHSC pour un contrat de six mois l’année dernière, avant d’être nommée directrice non exécutive du département.

Accusations de l’affaire Matt Hancock / PA Wire

LIRE LA SUITE

Le poste offre un salaire de 15 000 £ par an pour 15 à 20 jours de travail et est décrit sur le site Web du gouvernement comme, en partie, « agir de manière indépendante en apportant expertise, contrôle et défi ».

Il n’est pas clair si Mme Coladangelo a touché un salaire, mais une annonce récente a été publiée pour quatre postes avant sa nomination en septembre 2020, selon laquelle M. Hancock déterminerait leur mandat, jusqu’à une période de trois ans.

Alex Runswick, responsable principal du plaidoyer au sein du groupe de campagne anti-corruption Transparency International UK, a déclaré : « Le processus d’installation des administrateurs non exécutifs à Whitehall devrait être réglementé pour garantir que tout conflit d’intérêts est correctement géré et pour donner confiance au public dans la probité ces nominations.

Mme Coladangelo a précédemment déclaré à un profil de la BBC Radio 4 sur le politicien que le couple s’était rencontré à la station de radio étudiante de l’Université d’Oxford, Oxygen FM, où elle était présentatrice de nouvelles et lui journaliste sportif.

Elle a plaisanté en disant qu’elle le taquinerait en lui disant qu’il n’était pas assez bon pour lire les nouvelles.

Dans une lettre adressée au secrétaire permanent du DHSC, Sir Chris Wormald, la chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré qu’il y avait des questions à répondre sur les mesures prises pour éviter un conflit d’intérêts.

Mme Rayner a déclaré que Sir Chris lui avait assuré dans une lettre en avril de cette année que la nomination de Mme Coladangelo pour fournir initialement un support de communication à M. Hancock était “de nature à court terme et faite en réponse à un besoin urgent de conseils ou d’assistance spécifiques”, et était donc raisonnable.

Mais elle a déclaré qu’à la suite de révélations selon lesquelles Mme Coladangelo avait ensuite été nommée directrice non exécutive du département, il y avait un certain nombre de “questions urgentes” qui devaient être traitées.

Ceux-ci comprenaient exactement les conseils ou l’assistance fournis par Mme Coladangelo à M. Hancock, le processus de recrutement qu’elle a suivi et si des problèmes de conflit d’intérêts avaient été soulevés.

Elle a également demandé si « à un moment quelconque du recrutement de Gina Coladangelo ou à un moment donné par la suite, le secrétaire d’État a-t-il mentionné ou déclaré une relation personnelle entre lui et Gina Coladangelo ».

M. Hancock subit une pression croissante depuis la diffusion d’images de lui en train d’embrasser Mme Coladangelo dans son bureau ministériel.

Boris Johnson a refusé de limoger son secrétaire à la Santé et son porte-parole a déclaré que le Premier ministre considérait l’affaire close à la suite des excuses de M. Hancock.

Mais M. Hancock a remis sa lettre de démission samedi.

Divers médias, dont la BBC, The Sunday Mirror et The Sunday Telegraph, ont annoncé que Mme Coladangelo quitterait également son emploi au sein du DHSC, mais le département ne l’avait pas confirmé samedi soir.

Mme Rayner a déclaré: «Nous ne pouvons pas croire un mot de Matt Hancock. Il a enfreint le code ministériel et traite le public comme un imbécile.

« Nous devons savoir comment cette nomination a été faite, si des conflits d’intérêts ont été déclarés.

“Le département doit publier toute la correspondance et les documents liés à cette nomination afin que le public puisse voir que Matt Hancock a enfreint les règles.”

Le DHSC a été contacté pour commentaires.