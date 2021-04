Les travaillistes et les démocrates libéraux ignorent la suspension pour redémarrer la campagne 24 heures après la mort de Philip | Politique | Nouvelles

Matt Hancock fermé par Stayt alors qu’il parle d’élections locales

Les conservateurs et les travaillistes ont tous deux suspendu toute campagne jusqu’à aujourd’hui en signe de respect envers le duc d’Édimbourg. Les démocrates libéraux ont annoncé qu’ils avaient également suspendu la campagne nationale jusqu’à hier au moins.

Les partis sont sortis en force ces dernières semaines pour faire campagne avant les élections locales et à la mairie qui auront lieu dans tout le pays le 6 mai.

Cependant, dans le Derbyshire, le parti travailliste a été contraint de s’excuser après la poursuite de la diffusion de tracts au cours du week-end malgré la suspension en place.

Emma Monkman, conseillère travailliste de Belper North sur le conseil municipal de Belper, a admis qu’il y avait eu un «feuillet» avec des tracts continuant d’être distribués et s’est excusée pour l’erreur.

Kevin Buttery, chef du groupe conservateur du conseil d’arrondissement d’Amber Valley, a déclaré: «Suite à la triste perte de Son Altesse Royale le prince Philip, un homme extraordinaire qui a consacré sa vie au service de sa reine et de son pays, il était tout à fait juste a accepté de cesser de faire campagne pendant que la nation pleure sa mort.

Les partis de gauche ont repris leur campagne ce week-end malgré la mort de Philip (Image: GETTY)

«J’ai donc été quelque peu choqué d’apprendre que le commissaire à la police et à la criminalité, ainsi que d’autres candidats travaillistes, faisaient toujours activement campagne à Nottingham Road, Belper.

«Cela soulève la question de savoir si les candidats sont contre la royauté ou contre Sir Keir Starmer, qui a sans aucun doute donné l’instruction de cesser de faire campagne. Quoi qu’il en soit, cela montre un manque total de respect.

A Bristol, le Parti vert a refusé de suspendre la campagne du tout. La branche centrale des Verts de Bristol a déclaré: “La campagne n’a pas été suspendue. Les conservateurs, les démocrates travaillistes et libéraux l’ont choisi, les Verts ne l’ont pas fait.

“En tant que républicains, nous ne sommes pas en deuil, même si nos condoléances vont à ses proches comme ils le feraient à quiconque a perdu quelqu’un.”

Au niveau local, certains militants de la Lib Dem sont également revenus à la porte en frappant à la porte à peine 24 heures après l’annonce de la mort du royal.

Le parti a recommencé à faire campagne dans le Derbyshire et Watford, entre autres.

Les travaillistes ont présenté des excuses pour avoir fait campagne malgré la suspension nationale (Image: PA)

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, Derby Lib Dems a défendu la décision.

Ils ont déclaré: «En apprenant la mort de SAR le prince Philip le vendredi 9 avril, les libéraux démocrates du Derby ont suspendu leur campagne en signe de respect.

«Des livraisons de brochures étaient en cours lorsque le décès a été annoncé, mais une fois que les livreurs volontaires ont été informés, ils ont arrêté de livrer.

«Une partie de la livraison de nos brochures est effectuée par des sociétés de livraison, et elles décident de leurs horaires de livraison.

«Le lendemain, samedi, nous avons repris la campagne à 14 heures.

«Cette heure a été choisie car c’est la même heure que le radiodiffuseur national, la BBC, a repris sa programmation normale.

Alors qu’Ed Davey a annoncé que les campagnes nationales ne commenceraient qu’après le week-end (Image: PA)

Les Lib Dems ont défendu des militants locaux qui ont continué à distribuer des tracts (Image: PA)

«En Angleterre, il n’y a pas eu d’accord national entre les partis politiques sur la durée de toute pause dans la campagne.

“Chaque partie a pris ses propres décisions.”

L’équipe centrale des communications du Parti libéral a également défendu la décision en disant qu’il appartenait aux régions locales de déterminer quelle était “la réponse la plus appropriée” pour rendre hommage au duc.

Un porte-parole a déclaré: «Toutes les campagnes nationales libérales démocrates en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles ont été suspendues depuis vendredi et cela se poursuivra tout au long du week-end et jusqu’à une heure appropriée lundi.

“Les équipes locales des communautés locales sont bien placées pour décider quelle est la réponse la plus appropriée dans leur région.”

Les Lib Dems avaient déjà courtisé la controverse en février lorsqu’ils étaient accusés par les conservateurs de «mettre des vies en danger» en ignorant les lignes directrices sur les coronavirus.

Jusqu’au 8 mars, les directives officielles pour l’Angleterre indiquaient que les campagnes des partis politiques n’étaient «ni essentielles ni nécessaires» pendant la pandémie.

Cependant, le directeur général des Lib Dems, Mike Dixon, a dit aux militants de continuer à faire du porte-à-porte pour livrer des tracts.

La présidente conservatrice Amanda Milling a déclaré à l’époque: “Il est décevant que les libéraux démocrates mettent des vies en danger dans une tentative de gagner des votes en enfreignant les règles.”