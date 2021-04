Les travaillistes font face à une défaite «catastrophique» de Hartlepool face aux conservateurs dans la crise de Keir Starmer – Sondage | Politique | Nouvelles

Une enquête sur la survie a permis à la candidate conservatrice Jill Mortimer de prendre 49% des voix dans le bastion travailliste – le rendant bleu pour la première fois en 62 ans. Cela lui donne une avance de sept points sur le candidat travailliste, le Dr Paul Williams, qui ne traîne que 42%.

Si cela se concrétise, ce ne serait que la troisième fois au cours des 50 dernières années qu’un parti au pouvoir obtiendrait un siège à une élection partielle.

Et une telle défaite serait extrêmement dommageable pour la direction naissante de Sir Keir alors qu’elle tente désespérément de replacer les années calamiteuses de Corbyn dans un passé lointain.

Cela augmenterait également le volume de questions de plus en plus bruyantes sur l’aptitude de l’ancien avocat à diriger son parti.

Et, comme l’a souligné le commentateur de gauche Owen Jones, même le mandat de Jeremy Corbyn a vu le siège du comté de Durham revenir avec de fortes majorités travaillistes.

LIRE LA SUITE: Actualités sur le Brexit: l’Espagne fait irruption dans l’UE pour avoir puni le Royaume-Uni

Des sources travaillistes ont averti en privé qu’une telle défaite était en discussion dans les rangs du parti.

L’un d’eux a déclaré à Politico: «Les travaillistes auraient perdu Hartlepool en 2019 sans le Brexit Party.

«Dans le contexte du rebond des vaccins, les conservateurs devraient occuper ce siège.

L’élection partielle a été déclenchée après la démission de l’ancien député travailliste Mike Hill le mois dernier à la suite d’informations selon lesquelles il aurait utilisé l’argent des contribuables pour lutter contre les allégations de licenciement abusif, d’agression sexuelle et de harcèlement d’un membre du personnel.

Il a nié les allégations.

Le sondage téléphonique – commandé par le Syndicat des travailleurs de la communication de gauche (CWU) – suggère que la fermière du North Yorkshire, Mme Mortimer, repartira avec une augmentation de 20 points de pourcentage par rapport aux votes remportés par les conservateurs en décembre 2019.

Une victoire ferait de son premier député conservateur élu à Hartlepool depuis 1959.

Le patron du syndicat du CWU, Dave Ward, a déclaré au Times Red Box que la base ouvrière du Labour «a été laissée en haussant les épaules et en demandant:« Qui êtes-vous alors? »À Sir Keir.

Il a ajouté: «Les travailleurs veulent la vraie chose.

«Des politiciens qui ont une colonne vertébrale morale, qui peuvent vous dire ce qu’ils croient parce que cela fait partie intégrante de qui ils sont et non parce que cela a été approuvé par un groupe de discussion et une poignée d’élite politique.»

Dans une meilleure nouvelle pour le parti travailliste, le sondeur Ipsos MORI Keiran Pedley a tweeté: «Un bon sondage pour les conservateurs à Hartlepool, mais il convient de noter qu’un échantillon de 502 a une marge d’erreur décente et il reste un mois.»

Une source conservatrice a déclaré à Politico: «Le seul sondage qui compte est celui du 6 mai.»

Survation a interrogé 502 adultes vivant dans la circonscription de Hartlepool entre le 29 mars et le 3 avril pour le scrutin.