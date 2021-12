Les travaillistes ont porté un coup dur en tant que principal soutien syndical pour réduire le financement – « N’obtenant pas le meilleur rapport qualité-prix » | Politique | Nouvelles

Unite, le principal soutien syndical du parti, a annoncé qu’il réduisait le financement politique afin de détourner l’argent des campagnes. Bien que le parti travailliste devrait bénéficier d’une réduction importante, Sharon Graham, la secrétaire générale du syndicat, a déclaré qu’Unite paierait toujours 1 million de livres sterling de cotisations d’affiliation.

S’adressant au Guardian, elle a déclaré: « Nous utilisons beaucoup d’argent de notre fonds politique où, en fait, je ne suis pas sûre que nous en obtenions le meilleur rapport qualité-prix. »

Elle a ajouté: « Le fait que je sois assez robuste, c’est parce que le parti travailliste doit parler des travailleurs, doit défendre les travailleurs et doit défendre les communautés. »

Unite est actuellement le plus grand syndicat du secteur privé de Grande-Bretagne ayant été formé en 2007 par la fusion d’Amicus et du Transport and General Workers’ Union.

L’ancien chef d’Unite, Len McCluskey, avait déjà réduit l’engagement fiscal du syndicat envers le parti travailliste lorsque Sir Keir Starmer a pris la tête du parti l’année dernière.

M. McCluskey était un allié majeur du prédécesseur de Sir Keir, Jeremy Corbyn, lorsqu’il était chef du parti de 2015 à 2020.

Cette semaine, le parti travailliste a connu un remaniement politique majeur, considéré par beaucoup comme un large virage à droite.

Mme Graham a qualifié le remaniement de « bruit blanc ».

Elle a en outre dénoncé l’absence d’un secrétaire d’État fantôme pour les droits et la protection du travail, déclarant que ce n’était « pas un bon signal » pour le Parti.

