Les travaillistes prennent la tête dans TROIS sondages après le chaos de Noël à Downing Street – « Clear move ! » | Politique | Nouvelles

Les sondeurs de YouGov ont mis davantage de sel sur les blessures des conservateurs après que leur enquête ait reproduit ce que les Britanniques ont dit à Survation et Redfield & Wilton. Le fondateur de Number Cruncher, Matt Singh, a suggéré que les trois sondages montraient une nette évolution vers le Parti travailliste.

L’analyste électoral a écrit sur Twitter : « Trois sondages sur les intentions de vote menés depuis la fuite vidéo ont des avances travaillistes de 4, 4 et 6 points. C’est clair. »

L’avance de six points du Parti travailliste sur Survation équivaut à la plus grande avance du parti sur le Parti conservateur depuis que Boris Johnson, 57 ans, a remporté la victoire aux élections générales de 2019.

Mais le sondage de YouGov a révélé que le soutien au Parti conservateur était tombé à son plus bas niveau en 11 mois avec seulement 33%.

Le sondage d’opinion a également indiqué que le Parti travailliste avait établi une avance de quatre points, avec 37% des personnes interrogées faisant confiance à Sir Keir Starmer, 59 ans, et à son parti.

La nouvelle pourrait envoyer des ondes de choc au CCHQ, car les calculatrices siège par siège indiquent que certains grands conservateurs pourraient être évincés des Communes sur la base de la projection de YouGov.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan-Smith, 67 ans, pourrait être renversé à Chingford & Woodford Green et le champion du Brexit Steve Baker, 50 ans, fait face à un défi de taille du Parti travailliste dans le siège de Wycombe dans le Buckinghamshire.

Mais Boris Johnson pourrait aussi faire partie des victimes conservatrices.

Selon le prédicteur d’Electoral Calculus, le Premier ministre pourrait perdre son siège à Uxbridge & South Ruislip si le récent sondage d’opinion de YouGov était imité dans les urnes.

La députée de Mid Derbyshire, Pauline Latham, 73 ans, a averti que M. Johnson pourrait être contraint de compter sur le soutien du parti travailliste pour faire adopter de nouvelles règles à la Chambre des communes.

Elle a déclaré: « Pour le moment, il semble, sur cette question, il n’a pas le soutien du parti parlementaire. »

La désaffection envers M. Johnson au sein des rangs du parti conservateur a déjà conduit à des informations selon lesquelles une douzaine de députés ont soumis des lettres de défiance au chef du comité de 1922, Sir Graham Brady, 54 ans.

Cependant, le sondage de YouGov n’a pas indiqué une augmentation des libéraux démocrates, le parti étant inchangé à 9%.

Sir Ed Davey, 55 ans, est en campagne électorale à Whitchurch dans le but de décrocher les conservateurs avec un autre coup dur pour les élections partielles lors du prochain vote dans le North Shropshire.

Les Verts ont également légèrement reculé, de deux points à sept pour cent.

Reform UK, qui a conservé son acompte lorsque le chef du parti Richard Tice, 57 ans, s’est présenté aux élections partielles d’Old Bexley & Sidcup la semaine dernière, reste également inchangé à 6%.