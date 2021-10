Les travaillistes ridiculisés alors qu’un trou noir a été repéré dans le plan de Starmer : « Votez conservateur pour obtenir une augmentation de salaire » | Politique | Nouvelles

Alors que la conférence du parti travailliste commençait à Brighton, Sir Keir Starmer a déclaré au Andrew Marr Show de la BBC qu’il pourrait offrir des visas à 100 000 travailleurs étrangers pour combler les pénuries de chauffeurs de camion. Mais son plan a été complètement détruit, les stratèges du Parti conservateur étant convaincus qu’ils sont maintenant presque tombés sur un argument gagnant aux élections générales qui pourrait transformer la crise actuelle en une énorme opportunité. Les problèmes croissants ont mis la pression sur Boris Johnson, mais les initiés conservateurs pensent maintenant que les commentaires de Sir Keir pourraient être transformés en une opportunité pour le gouvernement qui pourrait voir le Premier ministre gagner le pouvoir pendant encore une décennie.

Un assistant conservateur a déclaré à Politico’s Playbook que les ministres étaient stupéfaits que Sir Keir ait décidé d’engager les travaillistes dans une augmentation importante de l’immigration et a insisté sur le fait que les conservateurs profiteraient impitoyablement de ces mots pendant de nombreuses années à venir.

L’initié du gouvernement a déclaré sans ambages: “Votez conservateur pour obtenir une augmentation de salaire, votez travailliste pour voir l’immigration de masse faire baisser vos salaires.”

Sir Keir a averti M. Johnson qu’il devait prendre des mesures “d’urgence” pour remédier à la pénurie de chauffeurs de camion qui, selon lui, menace de ruiner Noël.

Il a déclaré que le Premier ministre devrait, si nécessaire, rappeler le Parlement pour accélérer la législation afin de garantir que les étagères restent approvisionnées à l’approche des fêtes de fin d’année.

Le leader travailliste a ajouté qu’un programme visant à délivrer 5 000 visas temporaires aux chauffeurs routiers étrangers ne serait pas opérationnel « avant des semaines ».

Il a fait rage: “Je ne veux pas que les gens de ce pays aient un autre Noël gâché par le manque de planification de ce Premier ministre.

“Chaque jour perdu prolonge cette crise. Le gouvernement a parlé de délivrer des visas mais n’a toujours rien fait.

“Le Premier ministre devrait prendre des mesures d’urgence aujourd’hui, mais encore une fois, il n’a pas saisi la gravité de la crise.

Environ 4 700 visas destinés aux chauffeurs étrangers de transport alimentaire seront désormais prolongés au-delà de la période de trois mois initialement annoncée, au lieu de cela de la fin de ce mois à la fin février.

Un total de 5 000 travailleurs de la volaille seront également autorisés à aider à garder les rayons des supermarchés entièrement approvisionnés au cours des semaines précédant Noël.

Le chancelier du duché de Lancaster, Steve Barclay, a déclaré : « Le gouvernement a pris des mesures décisives pour lutter contre les perturbations à court terme de nos chaînes d’approvisionnement, et en particulier le flux de carburant vers les parvis.

“Nous voyons maintenant l’impact de ces interventions avec plus de carburant livré aux parvis que vendu et, si les gens continuent de revenir à leurs habitudes d’achat normales, nous verrons des files d’attente plus petites et empêcherons la fermeture des stations-service.”

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a ajouté : « Les niveaux de stock des parvis au Royaume-Uni ont tendance à augmenter, les livraisons de carburant aux parvis sont supérieures aux niveaux normaux et la demande de carburant se stabilise.

“Il est important de souligner qu’il n’y a pas de pénurie nationale de carburant au Royaume-Uni et que les gens devraient continuer à acheter du carburant normalement.”