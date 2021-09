Les travaillistes se moquent après avoir rétabli le slogan des années 90 de Tony Blair | Politique | Nouvelles

Lorsque Priti Patel a tweeté « Sous Keir Starmer, le Labour est faible face à la criminalité et faible face aux causes de la criminalité » plus tôt ce mois-ci, elle ne savait probablement pas que le vieux slogan auquel elle faisait référence ferait un retour. Dans une tentative de renforcer la réputation du Labour sur la loi et l’ordre, le ministre de l’Intérieur fantôme a annoncé que le parti réadoptait le slogan des années 1990 de Tony Blair : « dur contre le crime, dur contre les causes du crime ».

Nick Thomas-Symonds, qui doit prononcer un discours dans le cadre de la conférence annuelle du parti, présentera une nouvelle stratégie pour lutter contre la criminalité, l’abus de drogues et l’exploitation des enfants.

L’idée principale de M. Thomas-Symonds est de mettre en place des équipes de prévention de quartier, composées de policiers, d’agents bénévoles de soutien communautaire, d’animateurs de jeunesse et de personnel des autorités locales.

Dans son prochain discours, le ministre de l’Intérieur fantôme dira qu’il veut « ramener la police de quartier » dans chaque communauté.

Il aurait souhaité créer des équipes de « surveillance de quartier de nouvelle génération » qui utilisent des technologies telles que les sonnettes vidéo et les groupes WhatsApp pour partager des informations et signaler tout comportement antisocial.

Oliver Dowden, le président du parti conservateur, s’est moqué du projet en disant : « Les travaillistes ont montré à maintes reprises qu’ils sont faibles face à la criminalité et faibles face aux causes de la criminalité.

“Ils ont voté contre des peines plus sévères pour les délinquants les plus graves, ont refusé de donner plus de pouvoirs à nos agents de première ligne, et il a été révélé cette semaine qu’ils donneraient des avertissements aux toxicomanes de classe A au lieu de les poursuivre.”

“Les sonnettes vidéo et les groupes WhatsApp ne réduiront pas la criminalité, ni ne remplaceront les postes de police par des” hubs “et les policiers par des” volontaires “”, a déclaré une source du ministère de l’Intérieur au Times.

« Ce n’est pas surprenant lorsqu’au début de cette année, leurs députés ont voté contre des peines plus sévères pour les meurtriers d’enfants, des peines plus sévères pour les délinquants sexuels et des mesures plus sévères pour réprimer les crimes violents.

“Jésus. Pourquoi ne pas simplement ‘nous sommes en désordre, mais avez-vous vu QUE beaucoup ?!’ », a déclaré Ryan Clayton.

Plus de 500 personnes ont aimé ce que James Felton avait à dire à propos du tweet de Keir Starmer : « Les gens sont durs avec Starmer, mais il va absolument écraser les élections de 1997. »