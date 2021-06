Les travaillistes se tirent une balle dans le pied alors que la défection de Bercow « fait éclater les bouchons de champagne des conservateurs » | Politique | Nouvelles

L’ancien député européen Patrick O’Flynn a déclaré que l’image europhile de l’ancien président de la Chambre des communes nuirait aux tentatives du Labour de mettre le débat sur le Brexit derrière lui et “ancrerait” l’image du parti en tant que “l’establishment politique du sud qui a tenté de renverser le résultat du référendum ”. M. Bercow a qualifié le Parti conservateur de “réactionnaire, populiste, nationaliste et parfois même xénophobe” et a déclaré qu’il devait être remplacé dans une interview avec The Observer.

Il a affirmé que le parti travailliste était le seul parti capable d’y parvenir – malgré le fait que le «jury est sorti» sur la capacité de Sir Keir à remporter les élections générales.

M. O’Flynn a déclaré: «Le travail aura du mal à trouver une ébranlement du moral des conservateurs à la suite de son dernier grand transfuge.

«Quand Alan Howarth a fait défection au plus fort du blairisme, ou même lorsque Douglas Carswell et Mark Reckless ont rejoint Ukip, cela a été la cause de beaucoup d’angoisse au sein du haut commandement conservateur.

“Cependant, les fêtes de Bercow sont beaucoup plus susceptibles de faire éclater les bouchons de champagne.

Écrivant dans le Telegraph, il a ajouté: «Les alliés du Premier ministre y verront une rediffusion à faible puissance de la fureur médiatique lorsque 21 députés en exercice ont été éjectés du Parti conservateur en guise de punition pour leurs manœuvres de destruction du Brexit il y a deux ans.

«Bien que beaucoup aient prédit que cette décision entraînerait un affaiblissement du soutien du Premier ministre, cela s’est avéré être le tremplin vers une victoire électorale écrasante.

« L’adhésion travailliste de Bercow ancrera sûrement son nouveau parti encore plus fermement dans l’esprit du public comme étant au cœur d’un établissement politique arrogant et basé dans le sud qui a tenté de renverser le résultat du référendum, ce qui n’améliorera guère ses chances dans le crucial Batley et Élection partielle de Spen le 1er juillet.

« Keir Starmer se rendra peut-être bientôt compte que la présence de Bercow dans la tente n’est pas toujours un avantage total. Peut-être qu’il est déjà méfiant.

M. O’Flynn s’est même demandé si la véritable motivation de M. Bercow pour rejoindre le parti travailliste était d’obtenir un siège à la Chambre des Lords.

L’opposition officielle a plus d’influence dans la deuxième chambre non élue que les Lib Dems.

Mais le parti de Sir Ed Davey a actuellement le vent en poupe après avoir renversé une majorité de 16 000 conservateurs en 2019 pour rentrer chez lui lors des élections partielles de Chesham et Amersham la semaine dernière.

Sarah Green a remporté le scrutin par 8 028 voix des conservateurs, avec le Parti vert à la troisième place.

Les travaillistes ont obtenu le pire résultat aux élections partielles de l’histoire du parti, avec 622 voix.

Sir Ed a affirmé que son parti était désormais la « principale menace » pour les conservateurs dans de nombreux domaines.

S’exprimant après le scrutin, M. Bercow a gardé un silence assourdissant sur les performances du Labour – ou sur la résurgence des Lib Dems.

Au lieu de cela, il a fustigé M. Johnson pour avoir respecté la volonté démocratique du peuple britannique en honorant le référendum historique de 2016

Justifiant sa défection, il a déclaré : « La conclusion à laquelle je suis parvenu est que ce gouvernement doit être remplacé. »