abour a annoncé qu’il voterait contre la législation pénale clé du gouvernement parce qu’il s’agit d’un «gâchis» qui pourrait conduire à des peines plus sévères pour endommager une statue que pour attaquer une femme.

Le secrétaire de la Justice fantôme, David Lammy, a déclaré que le projet de loi sur la police, la détermination de la peine et les tribunaux contient des propositions «mal pensées» qui imposeraient des contrôles disproportionnés sur le droit de manifester.

Il a plutôt exhorté les ministres à abandonner le projet de loi, qui sera présenté aux Communes cette semaine, et à travailler entre les partis pour légiférer pour lutter contre la violence à l’égard des femmes.

«Ce n’est pas le moment de se précipiter à travers des mesures mal pensées pour imposer des contrôles disproportionnés sur la liberté d’expression et le droit de manifester.

«Le moment est venu d’unir le pays et de mettre en place des protections attendues depuis longtemps pour les femmes contre les violences inacceptables, y compris les actions contre les homicides domestiques, le viol et le harcèlement de rue. Et nous devons nous attaquer aux attitudes misogynes qui sous-tendent les abus auxquels les femmes sont confrontées.