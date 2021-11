Les travaux pour l’enclave du vice-président commencent dans le cadre du projet de réaménagement de Central Vista

Pour la construction de l’enclave du vice-président, Kamladityya Construction Private Limited s’est imposée comme le plus bas soumissionnaire.

Projet de réaménagement de Central Vista : Pour la construction de l’enclave du vice-président dans le cadre du projet Central Vista, la société d’infrastructures basée à Jharkhand, Kamladityya Construction Private Limited, est devenue mardi le plus bas soumissionnaire. Selon les documents d’appel d’offres examinés, la société Kamladityya Construction Private Limited a cité un montant d’environ Rs 206 crore, soit 3,52% de moins que le coût estimé. Les autres soumissionnaires pour le projet comprenaient SAM India Builtwell Private Limited, Dee Vee Projects Limited, Swadeshi Civil Infrastructure Private Limited, PSP projects Limited et Ahluwalia contracts limited, selon un rapport d’IE.

Selon les documents d’appel d’offres, les cinq autres entreprises de construction ont cité des montants d’offres supérieurs – entre 2,80 pour cent et 25,57 pour cent – ​​au coût de l’estimation. Les documents ont montré que, bien qu’un montant d’environ 220 crores de Rs ait été cité par SAM India Builtwell Private Limited, la société Ahluwalia Contracts India Limited a soumis une offre d’un montant de 268 crores de Rs, soit 25,57 crores de Rs de plus que le coût estimé. En outre, la nécessité de respecter les protocoles de sécurité a également été soulignée dans les documents d’appel d’offres, car le site du projet est adjacent au bloc nord existant et à proximité du Rashtrapati Bhawan.

Il y a quelques jours, pour la construction ainsi que l’entretien des trois premiers complexes immobiliers du Secrétariat central commun dans le cadre du plan de refonte de Central Vista, L&T a remporté le contrat. Selon les documents d’appel d’offres du Département central des travaux publics, un montant d’environ 3 141 crores de Rs a été cité par Larsen & Turbo, soit 3,47 % de moins que le coût estimé. La société infra avait soumis un montant total de soumission de Rs 31,41,99,87,657. Les trois nouveaux bâtiments du Secrétariat central commun seront construits sur le terrain où se trouve le Centre national des arts Indira Gandhi.

