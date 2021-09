Les travaux sur le réaménagement de Gandhi Ashram commencent avec l’émission d’un appel d’offres de Rs 218 crore

A ce jour, les travaux de réhabilitation de 66 des 263 familles résidant dans les locaux du Gandhi Ashram ont été réalisés.

Réaménagement de l’ashram de Gandhi : L’Ahmedabad Municipal Corporation ou l’AMC a commencé les travaux de réaménagement du Gandhi Ashram. Le projet de Rs 1200 crore a été lancé avec l’émission d’un appel d’offres pour Rs 218 crore, selon un rapport publié dans IE. Le développement de l’enceinte Gandhi Ashram au stade Sardar Patel dans la zone ouest examine les activités de construction habituelles, ainsi que la restructuration de l’affluent de la rivière Sabarmati, Chandrabhaga, qui traverse l’enceinte de l’ashram. Le rapport ajoute que la plupart des dépenses de l’appel d’offres ont été estimées pour le remplissage de la Terre et les travaux sur Chandrabhaga le long du fleuve.

Il a cité un responsable de l’AMC disant que le coût du remplissage de terre a été estimé à environ Rs 48 crore à Rs 50 crore, et c’est parce que le site est de trois mètres de moins en altitude par rapport aux zones environnantes. De plus, le développement du drain de Chandrabhaga, qui est couvert dans cet appel d’offres, examine la berge de la rivière avec des sentiers, des espaces paysagers ainsi que des chaussées, et coûterait entre 30 et 40 crore de Rs.

Il existe également une proposition de construction de trois ponts de 24 mètres de largeur chacun devant être construits sur la rivière à différents endroits. Selon les documents d’appel d’offres, les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans. Pour l’aménagement de la zone, une réunion de pré-soumission a eu lieu le 14 septembre. Au moment de l’ordre de travail, 25 % du terrain sera mis à disposition, conformément à l’appel d’offres, tandis que les 75 % restants des 332- un hectare de terrain sera attribué en fonction de l’état d’avancement.

Jusqu’à présent, les travaux de réhabilitation de 66 des 263 familles résidant dans les locaux du Gandhi Ashram ont été effectués, et il est prévu que d’ici la fin de la semaine, ce nombre passera à 100.

