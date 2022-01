Les trébuchements de David Bowie en début de carrière témoignent de sa persévérance

Comment s’est passé le début de carrière de David Bowie ? Pas génial, franchement. Mais c’est une histoire intéressante qui montre à quel point il a travaillé dur pour y arriver. Commençons par le commencement : dix-sept ans David Jones sort son premier single, « Liza Jane » dans le rôle de Davie Jones and the King Bees en juin 1964 sur le label Vocalion Pop, une filiale de Decca Records. Bien qu’il ait été promu au Juke Box Jury, Ready Steady Go! et The Beat Room, il n’a pas réussi à tracer. Son deuxième single en mars 1965 était pour Parlophone, mais cette fois Jones était présenté comme The Manish Boys. Il s’agissait d’une reprise de « I Pity The Fool » de Bobby Bland et, malgré la participation de Jimmy Page à la guitare, elle n’a pas non plus été classée. Un troisième single est arrivé en août et c’était une chanson auto-écrite, « You Got A Habit of Leaving » et pour cela, il a été présenté comme Davy Jones and the Lower 3rd. C’était un autre flop.

Avec l’arrivée des Monkees sur la scène, Jones a changé son nom en David Bowie pour éviter toute confusion avec le petit membre d’origine britannique du groupe de télévision américain. Son premier single en tant que David Bowie était « Can’t Help Thinking About Me » sorti le 14 janvier 1966. Il a également entraîné un autre changement de label, cette fois sur Pye. Il a été enregistré dans leur studio en novembre avec le producteur et auteur-compositeur Tony Hatch. Le principal titre de gloire de Hatch à ce stade était sa collaboration avec Petula Clark sur une série de singles à succès.

« Can’t Help Thinking About Me » était un autre flop, mais Pye et Bowie ne se sont pas découragés et le jour du poisson d’avril 1966 est venu un autre original de Bowie sous la forme de « Do Anything You Say ». Un autre simple, un autre flop. Serait-ce la troisième fois chanceuse avec « I Dig Everything » en août 1966 ? Aucune chance. Avec cela, Bowie et Hatch se sont séparés et il s’est échappé vers la filiale de Decca, Deram et un nouveau producteur à Mike Vernon. « Rubber Band » en décembre 1966 était ses débuts pour le label, et la première sortie de single de son premier album éponyme. C’était cependant une autre chanson qui n’a pas réussi à enflammer l’imagination du public des acheteurs de disques.

Le suivi de Bowie’s Deram était « The Laughing Gnome » en avril 1967, puis en juillet, « Love You Till Tuesday » était son troisième et dernier single pour le label.

Au cours des trois premières années de sa carrière, David Bowie a sorti dix singles et aucun hit n’a été reniflé. Mais c’est un témoignage de la détermination de Bowie et de la foi de l’industrie du disque dans son potentiel que finalement, en juillet 1969, Bowie a obtenu un succès avec « Space Oddity ». C’était le premier single de Bowie sur le label Phillips et, en septembre, il a fait le classement des singles au Royaume-Uni et a finalement atteint la 5e place du classement. Et le reste? Eh bien, c’est l’histoire.

