Les tremblements de terre de San Jose accueillent DC United dans leur fief

le Tremblements de terre de San Jose joue ce dimanche à 5h00 son quatrième match de Major League Soccer contre le DC United dans le Stade Avaya.

le Tremblements de terre de San Jose affronte avec un esprit renforcé la rencontre de la quatrième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir vaincu le FC Dallas dans le Stade Avaya 3-1, avec des buts de Cowell, Espinoza Oui Alanís. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des deux matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer quatre buts pour et trois contre.

Pour sa part, le DC United ne pouvait pas faire face à la Révolution de la Nouvelle-Angleterre lors de son dernier match (1-0), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans le tournoi. Avant ce match, le DC United il avait gagné dans l’un des deux matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a concédé deux buts contre et en a marqué deux en faveur.

En référence à la performance locale, le Tremblements de terre de San Jose a gagné jusqu’à présent dans son seul match joué à ce poste. Dans le rôle de visiteur, le DC United il n’a pas réussi à s’imposer lors de sa seule visite à ce jour dans la compétition.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Tremblements de terre de San Jose et les résultats sont cinq défaites et huit nuls pour les locaux. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs trois dernières visites au stade de la Tremblements de terre de San Jose. Le dernier match entre Tremblements de terre de San Jose et le DC United Ce tournoi a eu lieu en juin 2019 et s’est terminé par un match nul 1-1.

Les locaux et les visiteurs ont les mêmes points dans le classement de la Major League Soccer (trois points), donc ce match pourrait aider à égaliser. L’équipe qui agira en tant que locale, la Tremblements de terre de San Jose, est sixième, tandis que les visiteurs occupent la sixième place.