Les tremblements de terre de San José accueillent le Los Angeles FC

25/09/2021 à 04h00 CEST

Dimanche prochain à 04h00 se jouera le match de la trente-cinquième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire à Tremblements de terre de San José et à Los Angeles FC dans le Stade Avaya.

Les Tremblements de terre de San José tentera d’ajouter une victoire lors de la 35e journée après avoir gagné à Austin FC dans le Stade Q2 3-4, avec des buts de López, Chofis lopez et Espinoza. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté sept des 25 matchs disputés à ce jour, avec 32 buts pour et 38 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Los Angeles FC a subi une défaite contre Bois de Portland lors du dernier match (2-1), de sorte qu’une victoire contre le Tremblements de terre de San José cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le championnat. À ce jour, sur les 25 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté neuf et a un bilan de 38 buts marqués contre 36 buts reçus.

Concernant les résultats à domicile, le Tremblements de terre de San José Il affiche un bilan de trois victoires, six défaites et trois nuls en 12 matchs disputés à domicile, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui à leur tour donnent de l’espoir aux visiteurs. A la maison, le Los Angeles FC a un bilan de trois victoires, huit défaites et un match nul en 12 matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Tremblements de terre de San José si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Avaya, obtenant ainsi deux victoires et deux défaites en faveur de la Tremblements de terre de San José. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre les Los Angeles FC. La dernière fois qu’ils ont joué le Tremblements de terre de San José et le Los Angeles FC Dans cette compétition c’était en août 2021 et le match s’est terminé sur un 2-1 pour les locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les visiteurs sont au-dessus des Tremblements de terre de San José avec une différence de trois points. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec 30 points au classement. De son côté, l’équipe visiteuse est huitième avec 33 points.