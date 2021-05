Les tremblements de terre de San Jose accueillent le Sporting Kansas City dans leur fief

22/05/2021 à 04h00 CEST

Dimanche prochain à 04h00 se jouera le match de la neuvième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Tremblements de terre de San Jose et à Sporting Kansas City dans le Stade Avaya.

le Tremblements de terre de San Jose Il atteint la neuvième journée avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Bois de Portland par un score de 0-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des six matches disputés à ce jour en Major League Soccer et ont accumulé une séquence de 10 buts contre huit buts encaissés.

Concernant les visiteurs, le Sporting Kansas City Il a remporté la victoire contre le Whitecaps de Vancouver lors de leur dernier match de la compétition (3-0), avec des buts de Brillant Oui Salloi, alors il espère répéter le marqueur, maintenant dans le stade de la Tremblements de terre de San Jose. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté trois avec un solde de neuf buts pour et sept contre.

Concernant les résultats à domicile, le Tremblements de terre de San Jose il a gagné deux fois et a perdu deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Sporting Kansas City Il a gagné une fois lors de ses trois matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Tremblements de terre de San Jose si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stade Avaya et le bilan est de 18 victoires, 4 défaites et 10 nuls en faveur de la Tremblements de terre de San Jose. La dernière rencontre entre le Tremblements de terre de San Jose et le Sporting Kansas City dans ce tournoi, il s’est joué en novembre 2020 et s’est soldé par un match nul (3-3).

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur le Tremblements de terre de San Jose avec une différence d’un point. le Tremblements de terre de San Jose Il arrive au meeting avec neuf points dans son casier et occupant la cinquième place avant le match. De leur côté, les visiteurs ont 10 points et occupent la troisième position du tournoi.