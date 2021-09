les tremblements de terre de San Jose accueillent les Colorado Rapids lors de la 30e journée

in

09/04/2021 à 04:00 CEST

Les Tremblements de terre de San José joue ce dimanche à 4h00 son trentième match de Major League Soccer contre le Rapides du Colorado dans le Stade Avaya.

Les Tremblements de terre de San José vient avec des esprits renforcés pour le match de la trentième journée après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-2 à LA Galaxie dans le Centre StubHub, avec tant de Hamalainen et Ebobisse. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté six des 21 matchs disputés à ce jour et ont inscrit 29 buts contre 24 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Rapides du Colorado a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Ville sportive de Kansas lors de son dernier match, il arrive donc à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. Sur les 20 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Rapides du Colorado Il en a remporté 11 et additionne le chiffre de 20 buts encaissés contre 30 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Tremblements de terre de San José Il a réalisé des statistiques de trois victoires, quatre défaites et trois nuls en 10 matchs à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Rapides du Colorado a un bilan de cinq victoires, trois défaites et deux nuls en 10 matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Tremblements de terre de San José pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Tremblements de terre de San JoséEn fait, les chiffres montrent 16 victoires, sept défaites et 11 nuls pour les hôtes. À leur tour, les locaux ont un total de 10 matchs d’affilée sans défaite contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match entre Tremblements de terre de San José et le Rapides du Colorado Cette compétition s’est jouée en juillet 2021 et s’est terminée par un match nul 1-1.

En regardant le statut des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que le Rapides du Colorado ils devancent l’équipe locale avec une avance de 12 points. Les Tremblements de terre de San José Il arrive à la rencontre avec 26 points à son casier et occupant la septième place avant le match. Pour sa part, Rapides du Colorado il compte 38 points et occupe la troisième position du classement.