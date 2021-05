les tremblements de terre de San Jose accueillent les Portland Timbers

15/05/2021 à 04h00 CEST

Dimanche prochain à 04h00 se jouera le match de la septième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Tremblements de terre de San Jose et à Bois de Portland dans le Stade Avaya.

le Tremblements de terre de San Jose les visages voulant récupérer des sentiments positifs dans le match qui correspond au septième jour après avoir perdu son dernier match contre lui Sounders de Seattle par un score de 0-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des cinq matchs disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec 10 buts pour et six contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Bois de Portland ne pouvait pas gagner à Sounders de Seattle lors de son dernier match (1-2), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans la compétition. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle a remporté l’un d’entre eux et a reçu huit buts contre et en a marqué quatre en faveur.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Tremblements de terre de San Jose Il a un bilan de deux victoires et une défaite en trois matchs disputés à domicile, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en sa faveur. À la maison, le Bois de Portland a un bilan de deux défaites en deux matchs joués, ce qui signifie qu’il devra faire beaucoup d’efforts lors de la visite du stade Tremblements de terre de San Jose si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus par le passé au stade de la Tremblements de terre de San Jose et le bilan est de trois défaites et cinq nuls pour l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs deux dernières visites au stade de la Tremblements de terre de San Jose. Le dernier match auquel ils ont joué Tremblements de terre de San Jose et le Bois de Portland dans cette compétition c’était en octobre 2020 et s’est terminée par un résultat 3-0 en faveur de la Bois de Portland.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence de six points. L’équipe de Matías Almeyda il se classe deuxième avec neuf points sur son tableau de bord. De son côté, l’équipe visiteuse est douzième avec trois points.