Les tremblements de terre de San Jose accueillent Minnesota United

17/08/2021 à 04:30 CEST

Le Tremblements de terre de San José jouera son vingt-sixième match en Major League Soccer contre le Minnesota United, qui aura lieu ce mercredi à 16h30 dans le Stade Avaya.

Le Tremblements de terre de San José Il affronte le match de la vingt-sixième journée avec la volonté d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul le dernier match disputé contre le Whitecaps de Vancouver. De plus, les locaux ont gagné dans cinq des 19 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 21 buts pour et 27 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Minnesota United vient de gagner à domicile 2-0 dans le Champ Allianz, avec des objectifs de Kallman Oui Dieu contre Dynamo de Houston lors du dernier match joué, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Tremblements de terre de San José. Sur les 17 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Minnesota United il en a remporté sept avec un bilan de 21 buts pour et 21 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Tremblements de terre de San José il a gagné trois fois, a été battu quatre fois et a fait match nul deux fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Dans le rôle de visiteur, le Minnesota United Il a gagné une fois et fait match nul quatre fois en huit matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra consacrer beaucoup d’efforts à sa visite au stade. Tremblements de terre de San José si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Avaya, obtenant ainsi deux victoires et trois défaites en faveur de la Tremblements de terre de San José. A tour de rôle, les visiteurs accumulent le plein de victoires dans le stade de la Tremblements de terre de San José, car ils ont déjà remporté trois matchs à l’extérieur. Le dernier match entre Tremblements de terre de San José et le Minnesota United Ce tournoi s’est joué en juillet 2021 et s’est soldé par un match nul (2-2).

Actuellement, le Minnesota United il est en tête du classement avec un écart de quatre points par rapport à son rival. Les locaux arrivent au match en huitième position et avec 22 points au casier. Pour sa part, Minnesota United il compte 26 points et se classe cinquième de la compétition.