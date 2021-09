les tremblements de terre de San Jose accueillent Real Salt Lake

15/09/2021 à 04h31 CEST

Les Tremblements de terre de San José jouera son trente-troisième match en Major League Soccer contre le Véritable lac salé, qui débutera ce jeudi à 16h30 dans le Stade Avaya.

Les Tremblements de terre de San José Il affronte la trente-troisième journée du tournoi avec l’envie de venir à bout de sa position après avoir fait match nul lors du dernier match disputé contre les FC Dallas. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 23 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec 25 buts pour et 31 contre.

Du côté des visiteurs, le Véritable lac salé ne pouvait pas gagner à Los Angeles FC lors de leur dernier match (3-2), si bien qu’une victoire contre les Tremblements de terre de San José Cela vous aiderait à améliorer votre palmarès en compétition. Avant ce match, le Véritable lac salé il avait remporté huit des 23 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec une fiche de 36 buts pour et 32 ​​contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Tremblements de terre de San José ils ont gagné trois fois, ils ont perdu cinq fois et ils ont fait match nul trois fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Aux sorties, le Véritable lac salé Il a été battu sept fois et a fait match nul deux fois en 11 matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Tremblements de terre de San José si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Tremblements de terre de San JoséEn fait, les chiffres montrent cinq défaites et quatre nuls pour l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté trois matchs de suite à domicile contre Véritable lac salé. La dernière fois qu’ils ont joué le Tremblements de terre de San José et le Véritable lac salé dans ce tournoi, c’était en mai 2021 et le match s’est conclu par un 1-2 en faveur du Tremblements de terre de San José.

En regardant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les visiteurs se classent au-dessus du Tremblements de terre de San José avec une différence de trois points. L’équipe de Matias Almeyda Il arrive au match en dixième position et avec 27 points avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Véritable lac salé, est septième au classement avec 30 points.