Les tremblements de terre de San José battent le Los Angeles FC 2-0

26/09/2021 à 06:00 CEST

Les Tremblements de terre de San José gagné 2-0 contre Los Angeles FC lors du match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade Avaya. Les Tremblements de terre de San José est venu avec l’intention de remporter une autre victoire après avoir remporté une victoire 3-4 contre le Austin FC. De la part de l’équipe de Los Angeles, le Los Angeles FC perdu par un résultat de 2-1 lors du match précédent contre le Bois de Portland. Avec cette défaite, l’équipe de Los Angeles s’est placée en huitième position à l’issue du match, tandis que le Tremblements de terre de San José est dixième.

La première équipe à marquer a été la Tremblements de terre de San José, qui a profité du jeu pour ouvrir le score sur un but de Benjamin Kikanovic peu de temps après le début du match, précisément à la troisième minute. L’équipe de San José a encore marqué en prenant ses distances grâce à un but de Chofis lopez au bord de la fin, à 47, clôturant ainsi la première période sur un score de 2-0.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 2-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Tremblements de terre de San José de Matias Almeyda soulagé Thompson, Salinas, Cowell et Wondolowski pour Espinoza, Chofis lopez, López et Benjamin Kikanovic, tandis que le technicien du Los Angeles FC, Bob Bradley, a ordonné l’entrée de Farfan, Edwards, duc Bryce et Bénédiction fournir Ibeagha, Palais, Danny Mousovski et Kim Moon Hwan.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont quatre au Tremblements de terre de San José (Nathan Pélaé, Espinoza, Abecasis et López) et deux à Los Angeles FC (Chrysostome et Cifuentes).

Après ce match, les deux équipes étaient à égalité à 33 points et se sont classées dixième (Tremblements de terre de San José) et la huitième position (Los Angeles FC).

Fiche techniqueTremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Alanís, Nathan Pelae, López (Cowell, min.88), Abecasis, Remedi, Judson, Yueill, Chofis Lopez (Salinas, min.82), Espinoza (Thompson, min.76) et Benjamin Kikanovic (Wondolowski, min. .88)Los Angeles FC :Romero, Murillo, Mamadou Fall, Ibeagha (Farfan, min.57), Crisostomo, Ginella, Cifuentes, Palacios (Edwards, min.58), Kim Moon-Hwan (Blessing, min.60), Danny Musovski (Bryce Duke, min. .58) et ArangoStade:Stade AvayaButs:Benjamin Kikanovic (1-0, min. 3) et Chofis Lopez (2-0, min. 47)