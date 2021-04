Les tremblements de terre de San Jose ont battu le FC Dallas 3-1

25/04/2021 à 00h01 CEST

le Tremblements de terre de San Jose a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-1 contre lui FC Dallas ce samedi dans le Stade Avaya. le Tremblements de terre de San Jose Il a affronté le match avec l’intention de retracer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Houston Dynamo par un score de 2-1. Pour sa part, FC Dallas a récolté un nul nul contre le Colorado Rapids, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de San José est cinquième, tandis que le FC Dallas il est neuvième après la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe de San José, qui a relâché la lumière avec un but de onze mètres de haut. Alanís à la minute 34, concluant la première période avec le résultat de 1-0.

La seconde moitié du duel a commencé de manière positive pour lui Tremblements de terre de San Jose, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un objectif de Espinoza quelques instants après la reprise du match, en particulier à la minute 49. L’équipe de San José a de nouveau ajouté à la minute 59 grâce à un but de Cowell. Mais plus tard, l’équipe de Frisco à la minute 79 s’est approchée du tableau de bord grâce au succès de l’équipe devant le but. Pepi, mettant ainsi fin à la confrontation avec un score final de 3-1.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Tremblements de terre de San Jose ils entrèrent Salinas, rivières, Wondolowski, Judson Oui Siad haji remplacer Thompson, Lopez, le fer, Marie Oui Cowell, Pendant ce temps, il FC Dallas a donné accès à Pomykal, Ricaurte, Phelipe, Eddie Munjoma Oui Pepi pour Les haies, Tessmann, Jimmy Maurer, Rockrose Oui John Nelson.

L’arbitre a montré un total de huit cartons: quatre cartons jaunes au Tremblements de terre de San Jose (Lopez, le fer, Salinas Oui Remède) et trois à FC Dallas (Hollingshead, Acosta Oui Tessmann). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Wondolowski par le Tremblements de terre de San Jose.

Avec ce résultat, le Tremblements de terre de San Jose monte à trois points et reste en position d’accès à une place à élimination directe pour le titre et le FC Dallas continue avec une période.

Fiche techniqueTremblements de terre de San Jose:Jt Marcinkowski, Alanís, Jungwirth, Marie (Judson, min 81), Thompson (Salinas, min 72), Yueill, Remedi, Chofis Lopez, Fierro (Wondolowski, min 72), Espinoza et Cowell (Siad Haji, min. 84)FC Dallas:Jimmy Maurer (Phelipe, min 61), Hedges (Pomykal, min 60), Martínez, Bressan, Tessmann (Ricaurte, min 60), Acosta, Hollingshead, John Nelson (Pepi, min 74), Obrián, Vargas et Jara (Eddie Munjoma, min.74)Stade:Stade AvayaButs:Alanís (1-0, min.34), Espinoza (2-0, min.49), Cowell (3-0, min.59) et Pepi (3-1, min.79)