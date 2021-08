Les tremblements de terre de San Jose prennent trois points après avoir battu LA Galaxy 1-2

21/08/2021 à 6h36 CEST

Le Tremblements de terre de San José a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Galaxie ce samedi dans le Centre StubHub. Le LA Galaxie est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 1-2 lors du match précédent contre Rapides du Colorado. En ce qui concerne l’équipe de San José, le Tremblements de terre de San José n’a pas passé les tables avec un résultat de 1-1 contre le Minnesota United. Après le résultat obtenu, l’équipe de Los Angeles est quatrième, tandis que la Tremblements de terre de San José il est septième à la fin du match.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième mi-temps a bien commencé pour lui Tremblements de terre de San José, qui a présenté sa lumière à travers un peu de Ebobisse à 52 minutes. Mais plus tard le LA Galaxie a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Victor Vazquez à 66 minutes. L’équipe de San José a pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Hamalainen à la 71e minute Finalement, le match s’est terminé par un 1-2 au tableau d’affichage.

C’était un match avec plusieurs mouvements sur les bancs. Le Tremblements de terre de San José a donné accès à Cowell, fer à repasser, Marie, Wondolowski et rivières pour Abecasis, Salinas, Chofis lopez, Remède et Judson et par le Galaxie remplacé Deux saints, Victor Vazquez, Grand-père et Williams pour Klještan, Nick adjoint, Allvarez et Lletget.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, deux pour Cabral et Deux saints, de l’équipe de Los Angeles et trois pour Abecasis, Remède et Jt Marcinkowski, de l’équipe de San José.

Avec cette victoire, l’équipe de Matias Almeyda occupait la septième place avec 26 points, occupant une place d’accès à une place en séries éliminatoires pour le championnat, tandis que l’équipe dirigée par Greg Vanney il a terminé quatrième avec 32 points, également en position de qualification pour une place en séries éliminatoires, à la fin du match.

Fiche techniqueLA Galaxie :Bond, Nick Depuy (Víctor Vázquez, min.60), Coulibaly, Hamalainen, Araujo, Klještan (Dos Santos, min.60), Raveloson, Alvarez (Grandsir, min.60), Cabral, Lletget (Williams, min.89) et JoveljicTremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Tanner Beason, Alanís, López, Abecasis (Cowell, min.73), Remedi (Wondolowski, min.90), Judson (Rios, min.90), Yueill, Salinas (Fierro, min.73), Chofis Lopez (Marie, min.81) et EbobisseStade:Centre StubHubButs:Ebobisse (0-1, min. 52), Víctor Vázquez (1-1, min. 66) et Hamalainen (1-2, min. 71)