Les tremblements de terre et les tsunamis peuvent être plus dangereux qu’on ne le pensait – .

Les catastrophes naturelles prennent toutes les formes, mais certaines sont certainement plus dévastatrices que d’autres. Une petite tornade qui déchire une campagne non peuplée est moins grave qu’un ouragan super puissant qui frappe de grandes communautés côtières, par exemple. Les tremblements de terre et les tsunamis sont tous deux des phénomènes naturels qui se produisent en raison du stress qui s’accumule entre les plaques tectoniques qui composent la croûte terrestre, mais de nouvelles recherches suggèrent que nos estimations de la dangerosité de ces événements sont plutôt réalistes.

Dans une nouvelle étude publiée dans Nature Geoscience, des chercheurs de l’Université du Nouveau-Mexique et de l’Université technologique de Nanyang fournissent la preuve que les tremblements de terre dits mégathrustes sous les océans de la Terre pourraient être encore plus puissants que nous ne le pensons. C’est une recherche complexe mais importante qui pourrait aider les communautés à se préparer au pire de ce qu’un tremblement de terre et un tsunami peuvent offrir. C’est si les données sont adoptées et de nouvelles mesures de sécurité mises en place.

Les tremblements de terre se produisent lorsqu’il y a une accumulation de stress le long de la zone où deux des plaques de la Terre se rencontrent. En raison du frottement, les plaques ne se déplacent pas toujours en douceur et lorsqu’une accumulation d’énergie se produit, la libération provoque des secousses intenses. Un tremblement de terre de mégathrust se produit dans une zone appelée zone de subduction. Des zones de subduction sont créées lorsque l’une des plaques tectoniques glisse sous une autre. Lorsque les plaques se coincent mais se déplacent toujours l’une vers l’autre, le stress s’accumule. C’est ce qu’on appelle un déficit de glissement, et il est finalement «payé» lorsque la plaque inférieure glisse violemment sous la plaque supérieure. Lorsque cela se produit dans l’océan, cela peut générer une vague massive ou un tsunami.

La modélisation et la simulation de cette action peuvent être difficiles en raison de la façon complexe dont les plaques interagissent là où elles se rencontrent. Cette zone est appelée la faille, et ce qui se passe le long de la faille est finalement ce qui détermine l’intensité d’un tremblement de terre ou d’un tsunami qui en résultera. Les chercheurs à l’origine de cette dernière étude ont utilisé de nouveaux modèles pour rendre compte du mouvement de la faille dans des zones où l’observation traditionnelle à l’aide d’instruments sismiques n’est tout simplement pas possible.

«Nous avons appliqué cette technique aux zones de subduction de Cascadia et du Japon et avons constaté que partout où des patchs verrouillés plus profonds sont présents, la faille peu profonde doit également avoir un déficit de glissement élevé, quelles que soient ses propres propriétés de frottement», a déclaré Eric Lindsey, qui a dirigé la recherche. dans un rapport. «Si ces zones peuvent glisser de manière sismique, le risque de tsunami mondial pourrait être plus élevé que ce qui est actuellement reconnu. Notre méthode identifie les emplacements critiques où les observations du fond marin pourraient fournir des informations sur les propriétés de frottement de ces failles afin de mieux comprendre leur comportement de glissement.

En utilisant ce nouveau modèle, les chercheurs pourraient étudier les risques réels posés par d’autres failles de zone de subduction dans le monde. Si le danger s’avère significativement plus grand, de nouvelles mesures pourraient (et devraient) être mises en place pour aider à atténuer l’impact sur les communautés côtières.

