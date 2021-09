Les tremblements de terre japonais recréés en VR sont tellement terrifiants

in

Ci-dessus, les conséquences virtuelles d’un tremblement de terre au Japon. Capture d’écran : Laboratoire du professeur Tomoki Itamiya/YouTube

Les tremblements de terre font partie de la vie au Japon. Et ils le sont depuis des milliers d’années. Mais cela ne veut pas dire que vous vous y habituez, ou qu’ils ne restent pas vraiment terrifiants.

Au Japon, le professeur Tomoki Itamiya de l’Université de technologie d’Aichi s’est spécialisé dans la modélisation informatique pour simuler des catastrophes en réalité virtuelle et, espérons-le, aider à les prévenir. L’une des mesures démontrées est que les meubles, en particulier les étagères, doivent être sécurisés afin qu’ils ne tombent pas. J’ai appris cela à la dure, mais heureusement, personne dans ma famille n’a été blessé.

Dans les clips ci-dessous, le professeur Itamiya utilise les données de l’Agence météorologique japonaise du tremblement de terre de Kumamoto en 2016. En avril de cette année, Kumamoto a été touché par une série de tremblements de terre dévastateurs qui ont atteint une magnitude de 7,0. Les tremblements de terre de Kumamoto en 2016 ont fait 273 morts et 2 809 blessés. Plus de 44 000 000 personnes ont été évacuées. Les dommages étaient coûteux et étendus, y compris à des monuments comme le château de Kumamoto.

Les clips de réalité virtuelle du professeur Itamiya montrent à quel point cette expérience était terrifiante et, une fois de plus, soulignent l’importance pour les personnes vivant dans des régions sujettes aux tremblements de terre de sécuriser leurs meubles.

Le clip ci-dessus montre que même une fois les étagères sécurisées, les livres peuvent toujours voler dans la pièce, ce qui est certainement mieux que les autres options. Celles ci-dessous montrent qu’une cuisine et une salle de classe peuvent être des endroits dangereux pendant les tremblements de terre.

Et voici un modèle créé avec l’ensemble de données pour le tremblement de terre d’Osaka 2018, que j’ai vécu de première main.

Heureusement, ma maison n’a pas été endommagée, contrairement à celles de mes amis et de ma famille. Ce tremblement de terre, bien qu’il ne soit pas aussi puissant que celui de Kumamoto deux ans plus tôt, a fait 4 morts, 15 blessés en série et 419 autres blessés.

Pour plus de simulations de tremblement de terre en réalité virtuelle, consultez la chaîne YouTube du laboratoire du professeur Itamiya.