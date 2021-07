Les tremblements de terre sur Mars révèlent quelque chose qui a surpris la communauté scientifique

27/07/2021 à 15h54 CEST

Mars a reçu son premier tomodensitogramme par ordinateur. Dans une large mesure, cela a été possible grâce à l’analyse des ondes sismiques capturées par l’atterrisseur InSight de la NASA. Le diagnostic final sur la question a donné quelque chose de surprenant : le noyau de la planète rouge est au moins partiellement liquide, comme le suggèrent certaines études précédentes, et il est considérablement plus grand que prévu.

InSight a atteint Mars fin 2018 et a détecté peu de temps après le premier tremblement de terre connu. Depuis lors, les instruments de l’atterrisseur ont détecté plus de mille tremblements, la plupart d’entre eux de petits grondements. Beaucoup de ces tremblements de terre sont originaires d’une région sismiquement active à plus de 1 000 kilomètres de l’atterrisseur. Une petite fraction des tremblements de terre avait des magnitudes qui Ils allaient de 3,0 à 4,0, et les vibrations résultantes ont permis aux scientifiques de sonder Mars et de révéler de nouveaux indices sur sa structure interne.

Simon Stähler, un sismologue de Zurich, et ses collègues ont analysé les ondes sismiques de 11 tremblements de terre sur la surface martienne, à la recherche de deux types d’ondes : la pression et le cisaillement. Contrairement aux ondes de pression, les ondes de cisaillement ne peuvent pas traverser un liquide et se déplacer plus lentement, se déplaçant d’un côté à l’autre à travers des matériaux solides.

Sur ces 11 événements, six ensembles de vibrations comprenaient des ondes de cisaillement suffisamment fortes pour se démarquer du bruit de fond.. La force de ces ondes de cisaillement suggère qu’elles se sont réfléchies sur la surface externe d’un noyau liquide, plutôt que d’entrer dans un noyau solide et d’être partiellement absorbées, explique Stähler. Et la différence de temps d’arrivée à InSight pour les ondes de pression et les ondes de cisaillement pour chaque tremblement de terre suggère que le noyau de Mars a un diamètre d’environ 3 660 kilomètres, ont rapporté lui et ses collègues dans Science le 23 juillet.

Cela signifierait que le noyau de Mars est beaucoup plus gros que ce que nous imaginions à l’origine et qu’il est également liquide. Même si la théorie sur la liquidité du noyau martien était déjà sur la table auparavant.