Les très petites entreprises ont le plus bénéficié de l’ECGLS : Cibil

Le programme de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS), lancé pour aider les petites entreprises à surmonter les défis liés à Covid-19, a été particulièrement bénéfique pour les très petites entreprises dont l’exposition totale aux prêts était inférieure à 10 lakh Rs, a déclaré TransUnion Cibil jeudi.

Sur le nombre total d’emprunteurs qui ont bénéficié de prêts dans le cadre du programme, 58,5% appartiennent à la très petite catégorie et 32% à la catégorie micro, où les expositions aux prêts varient entre Rs 10 lakh et Rs 1 crore. En valeur, la part du segment très petit et micro était de 30% du montant décaissé.

Selon Cibil, l’ECGLS a contribué à faciliter la résurgence de secteurs gravement touchés par la pandémie. « COVID-19 et les restrictions ultérieures, en raison de leur nature, sont largement reconnues pour avoir eu un impact plus important sur des secteurs comme le commerce de détail, le commerce de gros, les transports, les services professionnels, le tourisme et les hôtels et restaurants qui dépendent fortement de la mobilité », le a déclaré le bureau de crédit, ajoutant que ces secteurs représentaient 75% du total des décaissements effectués dans le cadre de l’ECGLS 1.0 et de l’ECLGS 2.0.

Une analyse du bureau de crédit a montré que le Maharashtra, le Tamil Nadu, le Gujarat, l’Uttar Pradesh et le Karnataka représentaient 47% du total des décaissements du prêt ECLGS.

Un rapport de Cibil a montré que les emprunteurs MPME stressés – ceux dont le rang Cibil va de 7 à 10 – avaient un meilleur taux de disponibilité, par rapport aux emprunteurs non stressés. Le taux de disponibilité est le nombre d’emprunteurs ayant souscrit des prêts ECGLS en pourcentage de la base éligible totale. « Les prêts ECLGS ont aidé ces emprunteurs à sortir de la situation de crise, comme en témoignent les améliorations de score (passage d’une tranche de risque plus élevée à une tranche de risque plus faible) qui étaient meilleures pour les emprunteurs à haut risque qui ont bénéficié des facilités de l’ECLGS par rapport à ceux qui n’en ont pas bénéficié. « , a déclaré Cibil.

Les catégories de très petits et micro-emprunteurs ont réduit leur solde moyen de 33% après avoir utilisé la facilité ECLGS, tandis que les segments petits et moyens ont affiché une diminution de solde de 22% et 14%, respectivement. Pour tous les segments, les emprunteurs éligibles qui n’ont pas profité de la facilité ont eu une diminution de solde de moins de 10 %.

