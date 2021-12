Les trésoriers de l’État américain menacent les bénéfices d’Activision Blizzard

Image : Activision Blizzard / Kotaku

Les trésoriers d’État de Californie, du Massachusetts, de l’Illinois, de l’Oregon, du Delaware et du Nevada demandent à Activision Blizzard de prendre des mesures plus sérieuses pour traiter les enquêtes et les poursuites judiciaires en cours concernant la culture troublante de l’entreprise. Selon Axios, lesdits trésoriers ont demandé à rencontrer les membres du conseil d’administration d’Activision Blizzard d’ici le 20 décembre, menaçant de prendre des mesures contre l’entreprise si elle ne se conformait pas.

Un récapitulatif rapide: Activision Blizzard a été accusé d’avoir favorisé une culture de travail de « frat boy » où les femmes de plusieurs studios ont été harcelées sexuellement, agressées et traumatisées psychologiquement. Une enquête plus récente du Wall Street Journal a également révélé que le PDG de l’entreprise, Bobby Kotick, était au courant des allégations d’inconduite sexuelle au fil des ans, les minimisant souvent ou participant activement à l’inconduite. Alors que l’État de Californie était déjà impliqué dans ces procédures Activision Blizzard et qu’un certain nombre d’entités demandent la démission de Kotick, de plus en plus de personnalités gouvernementales se joignent au chœur.

Les trésoriers de l’État, pour ceux qui l’ignorent, sont chargés de surveiller les questions financières qui concernent à la fois son État et les citoyens. Les trésoriers d’États comme l’Illinois, par exemple, font office d’auditeurs des comptes publics. Mais pourquoi un trésorier d’État se soucierait-il de ce que fait une société de jeux vidéo ? Eh bien, certains États ont des investissements actifs dans Activision Blizzard qui sont affectés par le cours des actions de l’entreprise, ce qui affecte à son tour les fonds de pension que les gens utilisent à la retraite. Mais avoir des investissements dans Activision Blizzard signifie également que ces actionnaires gouvernementaux ont un certain pouvoir pour dicter ce que l’entreprise fera ensuite. Et pour le moment, les trésoriers ne sont pas satisfaits du leadership d’Activision Blizzard.

« Nous craignons que le PDG et les administrateurs actuels n’aient pas les compétences, ni la conviction d’instaurer ces changements radicaux nécessaires pour transformer leur culture, pour restaurer la confiance avec les employés, les actionnaires et leurs partenaires », a déclaré Michael Frerichs, trésorier de l’État de l’Illinois. dit Axios.

Alors que Kotick aurait proposé qu’il envisagerait de quitter son poste de PDG s’il ne peut pas réparer la culture de l’entreprise, et Activision Blizzard a formé un comité de responsabilité au travail « pour améliorer la culture au travail et éliminer toutes les formes de harcèlement et de discrimination au sein de l’entreprise. « , Frerichs a déclaré à Axios que « des changements radicaux doivent être apportés à l’entreprise ».

« Une chose que les trésoriers apportent est aussi un peu d’attention ici et un peu de pression du public également », a déclaré Frerichs à Axios, qui a également indiqué qu’il était troublé par la nouvelle de l’inégalité des salaires dans l’entreprise. « Donc, il ne s’agit pas seulement du nombre de dollars et du nombre d’actions que nous avons. »

La trésorière de l’État du Massachusetts, Deborah Goldberg, a partagé des préoccupations similaires avec Frerichs et a été déconcertée par le fait que les membres du conseil d’administration d’Activision Blizzard aient soutenu Kotick suite aux demandes de sa démission. Goldberg a déclaré à Axios que le cas d’Activision Blizzard appelait « une véritable enquête » d' »un enquêteur extérieur ». Même une proposition de règlement de 18 millions de dollars pour les victimes de harcèlement chez Activision Blizzard ne semble pas faire grand-chose pour convaincre les gens que l’entreprise s’engage à apporter des changements plus profonds à la culture globale de l’entreprise.

« Vous pouvez souligner : « Hé, nous avons payé les victimes, nous les réparons. » », a déclaré Frerichs, « Mais si vous poursuivez une culture qui crée de nouvelles victimes à l’avenir, vous créez plus de risques pour votre entreprise », a-t-il déclaré.

La pression s’est accrue sur Activision Blizzard pour qu’il aborde sa politique de travail à la fois en dehors et au sein de l’industrie du jeu. Le directeur de Xbox Phil Spencer, le patron de PlayStation Jim Ryan et le président de Nintendo Doug Bowser ont envoyé un e-mail à leur personnel critiquant la culture d’entreprise d’Activision Blizzard. Le National Legal and Policy Center a également appelé le président-directeur général de Coca-Cola, James Quincey, à « demander immédiatement la démission » de Kotick, qui est actuellement membre de son conseil d’administration.

Bien que les e-mails adressés aux membres du personnel de Xbox, Nintendo et PlayStation fustigeant Activision Blizzard soient tous très bien, en fin de compte, ce ne sont pas des positions publiques qui reprochent à Activision sa culture de travail toxique. C’est un secret de polichinelle qu’Activision Blizzard a eu un leadership toxique bien au-delà de tout ce qui est actuellement en litige, il est donc grand temps que les personnes au pouvoir prennent également position. Bien qu’il soit nouveau pour les trésoriers de s’appuyer sur une société de jeux, il existe un précédent. Dans le passé, les trésoriers ont utilisé le financement comme une carotte sur un bâton pour influencer les changements opérationnels dans les entreprises, comme le dessaisissement de la pension du Massachusetts pour lutter contre le changement climatique, selon Axios.

La pression du public qui affecte les résultats d’Activision Blizzard tout en menaçant un changement structurel dit la vérité au pouvoir mieux qu’un e-mail. Bienvenue dans la résistance, trésoriers de l’Etat.

