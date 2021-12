Les trésoriers des États américains font pression sur Activision Blizzard pour qu’il change

Six trésoriers d’État ajoutent à la pression pour un changement significatif chez Activision Blizzard.

C’est selon Axios, qui rapporte que les trésoriers des États de Californie, du Massachusetts, de l’Illinois, de l’Oregon, du Delaware et du Nevada ont écrit une lettre à la société demandant une réunion avec son conseil d’administration pour « discuter de votre réponse aux défis et aux expositions aux risques d’investissement. qui font face à Activision.

Les trésoriers ont également déclaré qu’ils envisageraient l’appel de SOC Investment Group à « voter contre la réélection des administrateurs sortants ».

« Nous pensons que des changements radicaux doivent être apportés à l’entreprise », a déclaré Michael Frerichs, trésorier de l’État de l’Illinois.

« Nous craignons que le PDG et les administrateurs actuels n’aient pas les compétences, ni la conviction d’instaurer ces changements radicaux nécessaires pour transformer leur culture, pour restaurer la confiance avec les employés, les actionnaires et leurs partenaires. »

La trésorière du Massachusetts, Deborah Goldberg, a ajouté: «Ce cas particulier attendait que le conseil d’administration intervienne et fasse une enquête. Une vraie enquête, un enquêteur extérieur. Et, je veux dire, qu’est-ce que c’était, il y a deux semaines, qu’ils ont dit qu’ils soutenaient le PDG ? »

Un rapport publié en novembre a révélé que le PDG Robert Kotick était au courant du harcèlement et de l’inconduite chez Activision Blizzard et les a cachés au conseil d’administration.

