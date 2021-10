Les trésors cachés des remaniements classiques de Tori Amos

Suivant la nuit des chasseurs d’inspiration classique, Poussière d’or, Tori Amos‘ deuxième album sur Deutsche Grammophon, sorti le 1er octobre 2012, a insufflé une nouvelle vie à des chansons vieilles de 20 ans sur une œuvre magnifiquement conçue sur la narration et la mémoire. C’est un somptueux enregistrement atmosphérique sur lequel Amos chante et joue avec The Metropole Orchestra dirigé par Jules Buckley.

Marquant le 20e anniversaire de ses débuts en solo sismique, Little Earthquakes de 1992, Gold Dust a revisité des chansons de cet album, ainsi que des morceaux plus récents, dans de nouveaux arrangements pour piano et orchestre du collaborateur de longue date d’Amos, John Shenale.

Écoutez Gold Dust maintenant.

“Gold Dust consiste vraiment à regarder les 20 dernières années de la vie d’une personne et toutes les histoires qui lui ont été racontées”, a déclaré Tori à cet écrivain à l’époque. Au cours du processus d’enregistrement, elle a remarqué à quel point sa perception des chansons avait changé au fil des ans. “Avec des histoires comme ‘Winter’ qui ont été écrites en s’inspirant de mon père et de mon grand-père, ce qui a commencé à se produire lorsque j’enregistrais avec l’orchestre, c’est que j’ai commencé à voir de nouvelles images”, a-t-elle expliqué, “comme ma fille courant dans la neige avec son papa, qui est mon mari ; Je n’ai pas simplement régressé quand j’étais enfant.

Elle a expliqué plus loin dans les notes de la pochette de l’album : “C’était comme si l’orchestre me révélait des significations subtiles de mes propres chansons que je n’avais pas encore découvertes.”

Il y avait des considérations pratiques, ainsi que sentimentales, lorsqu’il s’agissait de choisir les chansons de l’album de 14 pistes. « Il fallait une portion conçue pour une section de cordes ou pour un orchestre car certaines chansons, dans leur architecture, sont conçues pour contenir et contenir beaucoup d’instruments. Les autres chansons ne le sont pas », a-t-elle déclaré. “Cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas être réarrangés – les chansons [can] essayez différentes robes, si vous voulez, et soyez présenté différemment.

Parallèlement aux morceaux plus anciens de ses deuxième et troisième albums, Under The Pink et Boys For Pele, ainsi que ceux de Little Earthquakes, Gold Dust a également présenté des chansons plus récentes, telles que l’ouverture de l’album “Flavor” et “Star Of Wonder”, un magnifique remaniement du chant de Noël populaire, qui est apparu pour la première fois sur Midwinter Graces.

“Le problème, c’est que… il y avait des synthétiseurs dessus sur l’enregistrement original”, a expliqué Tori. “Et nous n’avons pas pu résister à l’opportunité d’évoquer cet arrangement de cordes aux sonorités du Moyen-Orient… J’ai pensé qu’il était important que les différentes phases de ma composition soient représentées – pas seulement des choses d’il y a 20 ans.”

C’est un point intéressant. Little Earthquakes était un début sans peur, abordant le viol, la religion et la sexualité féminine. C’est un album audacieux et brillant, mais c’est vraiment une œuvre de passage à l’âge adulte, il est donc intriguant d’entendre les chansons de la jeunesse de Tori, telles que “Precious Things” (“Donc tu peux me faire jouir/Ça ne fais de toi Jésus ») juxtaposés à des chants de Noël et à des cordes montantes.

Mais Amos dirait qu’elle ne s’est pas adoucie. Et une rapide écoute des singles sortis jusqu’à présent de son nouvel album, Native Invader – aucun prix pour deviner qui a pu inspirer le titre dans ses États-Unis natals – le confirme. “C’est de la colère à propos de différentes choses”, a-t-elle déclaré. « Si vous êtes toujours en colère contre les mêmes choses que vous étiez il y a 20 ans, alors vous n’avez fait aucun changement dans votre vie… Je pense que American Doll Posse [containing the song ‘Yo George’, addressed to George W Bush] contenait beaucoup de colère, mais de la colère contre ce que certaines personnes faisaient à mon pays, l’Amérique.

La colère, cependant, n’est pas ce que l’on prend de Gold Dust, mais un joli sens de la sagesse et de la perspective qui viennent avec le passage des années. La chanson titre contient les paroles clés : « Comment est-ce que ça s’est passé si vite ? » direz-vous en regardant en arrière. Et alors nous comprendrons que nous tenions de la poussière d’or dans nos mains.

“Il s’agit de la naissance de ma fille”, a déclaré Amos. «Je l’ai écrit alors que j’étais enceinte d’elle et j’étais dans différentes parties des États-Unis. Je l’avais à Washington, DC, qui n’est pas loin de l’endroit où j’ai grandi et où j’allais à l’école, donc juste avant sa naissance, je voyais tous ces endroits où j’étais allé quand j’étais adolescent – et pourtant j’apportais une nouvelle vie dans le monde… J’ai donc senti que l’appeler Gold Dust [was about] les souvenirs que les chansons portent et les nouveaux souvenirs qu’elles créent.

Et est-il vrai qu’elle considère ses chansons aussi comme des filles ? “Eh bien, mes filles, mais avec beaucoup plus d’intelligence que moi”, a-t-elle ri. “Tous. Si vous pouvez imaginer qu’une fille naisse et qu’elle aille à l’université en talons hauts et dise : « Merci de m’avoir reçue, maman. Au revoir!'”

Écoutez Gold Dust maintenant.