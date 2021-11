Les tricheurs de Call Of Duty pourraient être bannis de toute la série

Image : Call of Duty : Vanguard

Dans un article de blog publié la semaine dernière sous le titre inoffensif Ricochet Anti-Cheat Progress Report, l’équipe Call of Duty a glissé des nouvelles drastiques sur la façon dont leur système anti-triche va fonctionner à l’avenir.

Comme repéré par RPS, la mise à jour comportait deux informations clés. La première était qu’une nouvelle version au niveau du noyau de Ricochet arrive dans Call of Duty: Warzone lors du lancement de sa mise à jour Pacific en décembre, puis arrive plus tard dans Vanguard:

#TeamRICOCHET se prépare à l’arrivée de la prochaine phase du système RICOCHET Anti-Cheat, le nouveau pilote de niveau noyau PC. Warzone sera le premier titre à recevoir le pilote, lancé parallèlement à la mise à jour Pacific en décembre. Le pilote au niveau du noyau, qui est un élément du système anti-triche multi-facettes RICOCHET, sera ajouté à Call of Duty: Vanguard à une date ultérieure.

Les pilotes au niveau du noyau sont controversés car bien qu’ils soient très efficaces pour attraper les tricheurs, ils disposent également d’un accès de très haut niveau à votre PC, créant ainsi un problème de sécurité basé sur la confiance.

Le deuxième point clé était que Call of Duty est en train de changer sa « politique d’application de la sécurité » (c’est moi qui souligne) :

Nous avons apporté des modifications à notre politique d’application de la sécurité pour Call of Duty: Vanguard. Des violations extrêmes ou répétées de la politique de sécurité, telles que la tricherie dans le jeu, peuvent entraîner une suspension permanente de tous les comptes. De plus, toute tentative de cacher, déguiser ou obscurcir votre identité ou l’identité de vos périphériques matériels peut également entraîner une suspension permanente. Des suspensions permanentes pour infractions à la sécurité peuvent désormais s’appliquer à l’ensemble de la franchise, y compris Call of Duty: Vanguard ainsi que tous les titres passés, présents et futurs de la franchise Call of Duty.

Alors, soyez surpris en train de tricher dans Vanguard et vous pourriez également être banni de Modern Warfare et Infinite Warfare et Warzone et Call of Duty 2 de 2005 (qui a toujours des serveurs actifs !). Oh, et tout jeu Call of Duty à venir. Je sais que tricher est nul et que les tricheurs sont nuls et nous vivons dans un enfer numérique où nous ne louons que ces jeux, ne les possédons jamais vraiment mais… même avec ces allocations interdisant à un joueur de plus de 20 jeux simplement parce qu’il a triché dans un semble particulièrement dystopique.