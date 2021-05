“Les triomphes n’ont pas été faciles, mais nous avons bien joué”

28/05/2021 à 07h53 CEST

La puissance de l’étoile en avant de la Bucks de Milwaukee, le grec Giannis Antetokounmpo, qui a contribué un double-double de 17 points et 17 rebonds dans le victoire à l’extérieur, ils ont réalisé 84-113 contre le Miami Heat Dans le troisième match du match de premier tour des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est, il a souligné que les scores finaux peuvent être trompeurs et que rien n’a été facile. “Les deux derniers matchs n’ont pas été faciles”, a déclaré Antetokounmpo. “Evidemment, nous avions plus de 30 ans, mais ce n’est pas facile … Je vais le dire: je dirai qu’en faisant notre boulot, je ne suis pas surpris qu’on puisse gagner un match car une fois qu’on se concentre sur soi, on joue ensemble , amusez-vous et soyez dur, de bonnes choses vont arriver. Et dans ces trois matchs, tout ce qui s’est passé. “

Quant à eux, à une victoire à l’extérieur, qu’ils pourront remporter samedi, à l’American Airlines Arena de Miami, où se jouera le quatrième match, Antetokounmpo a rappelé qu’il leur fallait encore jouer puis le gagner. Le même sentiment a été le cas de l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, qui a insisté sur le fait que son équipe devait continuer à travailler plus que jamais. “Nous devons continuer à travailler”, a souligné Budenholzer. “Ils (Miami) ont beaucoup d’armes à utiliser. Ils font beaucoup de choses qui sont difficiles à défendre. Défensivement, notre concentration, notre attention aux détails doivent rester élevées.”

Mais aucune équipe de l’histoire de la NBA n’a gaspillé une avance de 3-0 dans la série, quelque chose dont l’attaquant vedette du Heat Jimmy Butler est également conscient, qui a terminé en tant que leader de l’équipe de Miami avec 19 points, mais qui croit également qu’ils doivent aller match par match. Butler a réitéré qu’il ne regarde jamais les statistiques ou l’histoire mais ce qu’il doit faire à chaque match quand il est sur le terrain. “Je ne suis pas trop préoccupé par ce que dit l’histoire et toutes ces bonnes choses à propos de ceux qui ont le dessus, mais nous avons beaucoup de travail devant nous”, a admis Butler. “Maintenant, ne pensons qu’au quatrième match de samedi.”