Les triplés de la suite des jumeaux d’Arnold Schwarzenegger se produisent enfin et ont trouvé un remplaçant A + pour Eddie Murphy

Tout a commencé avec la rencontre d’Arnold avec Eddie Murphy, et la suggestion est venue de l’un d’eux. C’était : “Je devrais être un triplet, ça pourrait être une comédie très drôle.” Nous avons commencé un script avec Eddie, et après le succès qu’il a eu avec Amazon Prime sur Coming 2 America, il s’est fortement emballé. Et nous savions que nous allions le faire au début de l’année prochaine. J’avais été de bons amis avec Tracy Morgan pendant longtemps et j’ai toujours pensé qu’il était l’un des hommes les plus drôles du monde. J’ai pensé qu’il ferait un triplé formidable, et nous avons réécrit tout le script pour lui. Maintenant, nous allons sortir et essayer de rassembler l’argent et de le faire gagner.