Les triples sauvent Penya contre le dernier Betis

12/11/2021

Le à 20:58 CET

.

Une magnifique série de 12 sur 18 en triples en seconde période a donné la victoire (84-82) à Joventut Badalona contre le fond, Coosur Real Betis, dans une victoire très importante face aux options vert-noir pour jouer la Coupe dans une semaine qui avait très mal commencé à cause du KO en terres lituaniennes.

JOV

PARI

JEUNE, 84

(21 + 13 + 33 + 17) : Guillem Vives (13), Brandon Paul (8), Joel Parra (10), Vladimir Brodziansky (13), Ante Tomic (10) -cinq de départ-, Albert Ventura, Ferran Bassas ( 3), Simon Birgander (1), Pep Busquets, Pau Ribas (17) et Derek Willis (8).

COOSUR REAL BETIS, 82

(17 + 26 + 10 + 29): Shannon Evans (10), Dairis Bertans (4), Vitto Brown (31), Beqa Burjanadze (11), Anzejs Pasecniks (7) -cinq départs-, Vrenz Bleijenbergh (2), Eulis Báez (9), Danny Agbelese (2), Aleksandar Cvetkovic (3) et Pepe Pozas (3).

ARBITRES

Jordi Aliaga, Vicente Bultó et Fabio Fernández. Ils ont éliminé le local Derek Willis par cinq fautes avec une technique à 32:50).

INCIDENTS

Match correspondant au 13e tour de la ligue masculine de basket-ball Endesa joué devant 3834 spectateurs au Palau Olímpic de Badalona.

Le vert et le noir ont joué un match très irrégulier dans lequel après avoir mieux commencé, il s’est reposé avec neuf points de retard (34-43) et a souffert pour la victoire après avoir gagné 17 points (70-53) au début du dernier quart-temps après un troisième quart-temps sensationnel mené par Pau Ribas n’a concédé que 10 points.

La Penya a surpris les Sévillans (9-0, min. 4) avec cinq points de Vives et un bon Tomic, remportant le match contre Pasecnicks. Les Sévillans étaient inférieurs sous les cerceaux jusqu’à ce qu’Eulis Baez saute sur la piste et les forces ont été égalisées (18-15, min. 9).

Le deuxième trimestre était du Betis qui a tiré un vétéran pour renverser la vapeur. Deux triplés de Cvetkovic et Burjanadze ont donné la première avance au Real Betis (26-28, min. 15) et Penya n’a pas su répondre à son rival.

Ante Tomic a marqué 10 points contre le Betis

| .

Avec Tomic gêné par Baez et sans succès depuis la ligne des trois points (1 sur 11 en première mi-temps), Joventut a été clairement dépassé par le jeu des Sévillans qui sont partis neuf points d’avance à la mi-temps (34-43) avec Burjanadze et Brown ajoutant 21 points à eux deux.

Les verts et noirs ont inversé la donne depuis la ligne des trois points avec huit paniers de douze tentatives qui ont décomposé le Betis, complètement dépassé par le succès local à longue distance.

Pau Ribas a mené la réaction de La Penya avec 13 points en sept minutes (57-50, min. 27). Les hommes de Carles Duran ont également élevé leur niveau défensif, notamment sous les cerceaux, et n’ont encaissé que dix points dans un quart qui a terminé la rencontre presque décidée (67-53).

La première victoire de Luis Casimiro résiste

| .

Un nouveau triple de Brodziansky prolonge l’avantage de Joventut à 17 points (70-53, min.32) mais deux techniques à Derek Willis et Carles Duran décentralisé les locaux, qui ont vu la différence réduite à un point (73-72, min. 37) avec les triples de Brown et Evans.

Le match s’est soldé par une finale au tirage au sort avec Vives et Parra soutenant leur équipe avec les triples (81-78) et Burjanadze capable du meilleur et du pire. Le Géorgien a marqué 81-79 A 37 secondes de la fin mais il a commis une faute en attaque à huit secondes du klaxon avec tout en sa faveur pour égaliser la marque.

Pau Ribas a fait l’objet de deux fautes qui se sont soldées par trois points du gardien vert-noir (84-82) Bien que Vito Brown, l’architecte du Betis ayant une chance de victoire jusqu’à la dernière seconde avec ses 31 points, ait fini par rater un dernier coup, la première victoire de Luis Casimiro en tant qu’entraîneur de Verdiblanco continue de résister.