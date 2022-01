Les triples titres de la Formule 1 font « perdre un peu d’intérêt » Alain Prost

Alain Prost admet que même pour quelqu’un d’aussi immergé dans la F1 que lui, les triples titres peuvent signifier « perdre un peu d’intérêt ».

L’ancien quadruple champion du monde a été dans et autour de la Formule 1 pendant près des deux tiers de sa vie, car il aura 67 ans en février et a commencé sa carrière de pilote dans la série en 1980 pour McLaren.

À cette époque, une saison ne comprenait que 14 courses, mais au fil des années, le calendrier s’est progressivement étendu et en 2022, il y aura un record de 23 Grands Prix pour divertir les fans.

Cependant, Prost pense que le calendrier a atteint un point de saturation – en tant que directeur non exécutif de Renault qui assiste régulièrement aux courses, il pense que les triples titres sont devenus trop.

Bien que la pandémie ait clairement été un facteur dans lequel les Grands Prix doivent être serrés si près les uns des autres, deux triples sont toujours inscrits pour 2022.

Suzuka

🇸🇬 Singapour

🇨🇦 Montréal

Melbourne Certains favoris de la #F1 reviendront au calendrier en 2022, si COVID-19 le permet 🤞 pic.twitter.com/51whAZBknE – PlanetF1 (@Planet_F1) 1er janvier 2022

« Vingt-trois courses, c’est beaucoup », a déclaré le Français au podcast « In the Fast Lane ».

« Très difficile pour les équipes, très difficile pour les personnes qui voyagent, certains mécaniciens, ingénieurs, chefs d’équipe qui [are] courir toutes les courses, certaines pas toujours dans de bonnes conditions, si vous pouvez l’imaginer, et ça doit être très, très difficile.

« Et [F1] doit rester aussi exceptionnel. Je me souviens, peut-être pas cette année, mais la première fois que nous avons eu trois courses d’affilée. Et même pour moi, je perdais un peu d’intérêt en quelque sorte parce que c’est trop près.

« C’est un compromis entre le nombre de courses, le nombre de fans et évidemment l’argent que vous pouvez générer.

« Mais si vous avez plus de succès et que vous apportez plus de sponsors, nous pourrions peut-être aussi avoir un peu moins de courses. [But] on dirait que ce n’est pas la façon dont nous allons.

Même dans ce qui constitue un scénario idéal pour 2022, avant et, espérons-le, sans aucune annulation, deux triples titres auront lieu dans la seconde moitié de la campagne.

Le premier est le moins éprouvant Belgique-Pays-Bas-Italie juste après la pause estivale, mais après seulement une semaine d’écart, un trio Russie-Singapour-Japon consécutivement sera beaucoup plus exigeant.

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a également exprimé son opposition aux triples titres à plusieurs reprises, les décrivant comme « assez stressants » et admettant que le calendrier exténuant avait incité certains membres de son équipe à envisager de changer de carrière en dehors de la F1.