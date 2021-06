Les trois arrières attendus du Bayern Munich face à la star néerlandaise Denzel Dumfries

Les rumeurs sont de plus en plus fortes en Bavière selon lesquelles Julian Nagelsmann emploiera un arrière-trois ancré par un trio de défenseurs centraux qui seront soutenus par une paire d’ailes arrières de la flotte.

Ces rumeurs d’un changement de formation sont généralement accompagnées d’une note indiquant que Nagelsmann ne pense pas que l’arrière droit sortant Benjamin Pavard conviendra comme arrière droit.

Parce que Pavard peut également jouer à l’arrière central, il a toujours de la valeur sur la liste, mais peut-être pas là où il jouait habituellement sous Hansi Flick.

Quant à savoir qui s’intégrera sur le flanc droit défensivement, le Bayern Munich se tournerait vers le joueur néerlandais et arrière droit du PSV Eindhoven Denzel Dumfries. Selon un rapport de Sky (tel que capturé par Tz), le Bayern Munich est intéressé par l’exercice de la clause de libération de Dumfries, qui coûterait 15 millions d’euros :

Apparemment, il y aurait eu des discussions entre le FC Bayern et Raiola avant l’EM. Négociations officielles entre Munich et le PSV Eindhoven ? Rien. Cependant, l’arrière droit aurait une clause libératoire dans son contrat qui court jusqu’en 2023 pour un montant de 15 millions. Dumfries aimerait se concentrer exclusivement sur l’EURO pour le moment et seulement ensuite s’occuper de son avenir sportif.

Dumfries, qui a 25 ans, est le genre de joueur flexible que Nagelsmann aimerait pour son alignement car il peut flotter en tant qu’arrière droit ou ailier droit si Nagelsmann cherche à utiliser des formations flexibles :

Le nouvel entraîneur du FCB Nagelsmann envisage apparemment d’agir avec une chaîne de trois ou cinq hommes au cours de la saison à venir. Il ne voit pas le champion du monde Benjamin Pavard à l’arrière droit comme une solution idéale – Dumfries avec sa vitesse et son dynamisme serait plus du goût du nouvel entraîneur.

Les patrons du FCB avaient récemment répété à plusieurs reprises qu’il n’y aurait plus de transferts majeurs. Avec la clause de sortie relativement faible de Dumfries, Oliver Kahn and Co. pourrait fermer les yeux sur leur besoin d’épargner. D’autant qu’avec un engagement de Dumfries il n’y aurait plus de place pour Bouna Sarr et il pourrait être vendu, ce qui ferait aussi couler de l’argent dans les caisses du FCB.