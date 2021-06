Les trois changements clés de Yas Marina mettront-ils un terme aux finales de F1 « Follow my leader » ? · Fans de course

Yas Marina, la maison des finales de la saison de Formule 1 depuis 2014, aura un nouveau look pour la course de cette année.

Depuis son ouverture en 2009, la piste est réputée pour produire des courses de procession. Dans notre indice d’évaluation des courses par les lecteurs de ., son score moyen n’est que de 5,91 sur 10, se classant 27e sur les 32 circuits différents utilisés depuis 2008.

Pendant ce temps, la piste a décidé de l’issue du championnat du monde à trois reprises, qui étaient toutes des finales de saison. Même ces événements ont souligné la grande difficulté de contourner la piste de 5,5 kilomètres.

Fernando Alonso a vu le titre 2010 lui échapper alors qu’il tentait en vain de dépasser la Renault de Vitaly Petrov. Six ans plus tard, Lewis Hamilton a soutenu Nico Rosberg et les voitures derrière dans l’espoir que quelqu’un dépasserait son coéquipier et ferait de lui le champion. Ce n’est jamais arrivé.

Rapport: Yas Marina change le tracé de la piste pour faciliter les dépassements lors de la finale de la saison de F1Comme . l’a révélé hier, deux zones du circuit de 5,5 kilomètres seront profondément remaniées avant la dernière manche du championnat le 12 décembre. Un objectif clair du changement est de créer des opportunités de dépassement.

Une autre section de la piste sera également reconfigurée plus subtilement. Une série de virages qui passent sous le spectaculaire hôtel Yas Viceroy sera également retravaillé, augmentant le tempo sur une section de piste qui punit les pneus.

Mais les révisions s’ajouteront-elles à une course plus excitante dans un peu moins de cinq mois ?

Retrait de la chicane virage cinq-six

Les conducteurs auront une approche plus droite d’une épingle à cheveux repositionnée, facilitant les dépassements

La chicane juste avant le virage sept en épingle à cheveux a toujours été l’une des caractéristiques les plus étranges du parcours original de 21 virages de Yas Marina. Il y avait de bonnes réflexions derrière cela – réduire la vitesse d’approche de l’épingle à cheveux signifiait qu’une zone de dégagement plus petite pouvait être utilisée, permettant aux fans de s’asseoir plus près.

Mais il y a peu d’avantages à rapprocher les fans s’ils ne voient pas beaucoup d’action. Les chicanes lentes ont tendance à organiser les voitures en file indienne et à empêcher les dépassements. Le retirer est une étape judicieuse, même si cela signifie que la nouvelle épingle à cheveux doit être éloignée des tribunes pour créer plus d’espace de ruissellement.

Les quatre virages précédents sont inchangés, les pilotes de F1 auront donc une course à fond du premier virage à la nouvelle épingle à cheveux, où des dépassements peuvent être possibles. Ils peuvent au moins forcer un pilote de tête à se défendre et bénéficier d’une sortie supérieure dans la ligne droite suivante pour une autre fissure au passage. Il est difficile de voir comment cela ne va pas être un changement pour le mieux.

Le virage le plus rapide de Yas Marina ?

Le circuit de Yas Marina dans sa configuration 2020 Le changement le plus surprenant est peut-être le virage dramatique qui remplacera les virages actuels 11, 12, 13 et 14. Le gauche, qui est légèrement incliné et s’ouvre à sa sortie, en sera probablement un. des virages les plus rapides de la piste.

Son ajout va complètement changer le caractère de la partie médiane du tour. La séquence actuelle de virages est lente, serrée et peu spectaculaire. Le nouveau virage est tout sauf.

Les pilotes approcheront le nouveau virage à une vitesse significative. Il n’y a pas de virage comme celui-ci sur la piste à l’heure actuelle, et avec l’inclinaison, cela va mettre une pression supplémentaire sur les pneus. Pirelli a actuellement spécifié ses composés les plus tendres pour la course de Yas Marina, mais l’ajout de ce virage, ainsi que les vitesses croissantes ailleurs dans le tour, peuvent signifier qu’ils doivent repenser cela.

Les voitures sortiront du nouveau virage à des vitesses plus élevées que celles du virage 14 existant, ce qui signifie qu’elles arriveront dans le troisième secteur plus rapidement qu’auparavant. Ici, ils trouveront d’autres changements, moins dramatiques.

Secteur final plus rapide

Les pilotes ont du mal à suivre en fin de tour à Yas Marina

Une caractéristique distinctive du circuit de Yas Marina est la section de piste qui passe sous l’hôtel sur place. C’est un morceau d’architecture impressionnant, mais on ne peut pas en dire autant de la piste elle-même à cet endroit, qui est résolument piétonne.

Le tempo va augmenter cette année car plusieurs virages sont ouverts ici pour augmenter les vitesses de virage. Les virages 17, 18, 19 et 20 seront tous allégés, augmentant également les vitesses dans cette partie de la piste.

Avec autant de virages si rapprochés, il est peu probable que cette zone de piste devienne une opportunité de dépassement. Mais comme pour le changement précédent, l’accélération du circuit va avoir un effet sur la façon dont les équipes préparent leurs voitures et en particulier comment elles utilisent leurs pneus.

Analyse : Analyse : le tracé surprenant de la piste de Djeddah dévie de la formule habituelle de la F1 pour dépasserLe secteur final a toujours été particulièrement pénalisant sur le caoutchouc. Cela fait monter en flèche la température des pneus, ce qui rend plus difficile pour les conducteurs de suivre de près. Des virages plus rapides signifient un freinage moins sévère et moins d’événements de traction à basse vitesse, ce qui réduit la pression sur le caoutchouc. Cela devrait aider les conducteurs à réduire la surchauffe et à rester plus proches de leurs rivaux.

Avec ses installations hors pair et son cadre spectaculaire, Yas Marina a toujours offert un somptueux spectacle visuel pour conclure la saison de F1. Cependant, la course a généralement été courte.

Nous sommes loin de savoir si Hamilton, Max Verstappen et n’importe qui d’autre arriveront à la ronde finale en se disputant toujours le destin de l’argenterie de cette année. Mais quelle que soit la forme dans laquelle se trouve le combat pour le titre à ce moment-là, ces changements signifient que le circuit devrait offrir un concours plus satisfaisant. À tout le moins, cela ajoutera une autre variable à une conclusion de championnat qui comprend désormais trois circuits fortement révisés ou entièrement nouveaux.

