Les trois équipes les plus fortes pour le tournoi de football

19/07/2021 à 12:53 CEST

pari

Les cotes de Betfair indiquent qu’il y a trois favoris pour accrocher la médaille d’or et que les trois sont des équipes puissantes, dans un tournoi dans lequel le Brésil a triomphé à Rio de Janeiro lors des dernières éditions, le Mexique à Londres et l’Argentine à Pékin.

ESPAGNE

L’équipe espagnole dans le candidat principal pour la médaille d’or du quota [3.3]. Une grande partie de cet optimisme passe par l’Eurocup qui a fait de l’un de ses joueurs les plus remarquables tels que Pedro. Le canari se demandait si Barcelone le laisserait partir et sa simple présence change déjà le visage de l’équipe.

De plus, il y a des footballeurs qui étaient également dans l’événement continental comme Mikel Oyarzábal, Unai Simón, Pau Torres et Eric García, ainsi que d’autres qui ont également fait leurs débuts avec l’équipe senior comme Bryan Gil.

Luis de la Fuente a réuni un groupe qui choisit de remporter la première médaille de football depuis en 1992 L’Espagne a remporté l’or contre la Pologne.

FRANCE

La France est un autre favori pour l’or, malgré sa touché en Eurocup. La performance des hommes de Didier Deschamps dans l’épreuve continentale a peu touché les merles, car ils n’en répètent pratiquement aucune.

À la fin Kylian Mbappé Il n’a pas pu l’être, et cela soustrait sûrement de nombreuses options pour devancer l’Espagne dans les prévisions. Les Français ont opté pour le talent de la Ligue 1, avec des joueurs comme Camavinga et Caqueret, ainsi que ceux qui sont sortis et pleins d’expérience, comme Thauvin et Gignac.

Le Japon, l’Afrique du Sud et le Mexique seront leurs rivaux en phase de groupes. Votre part d’or est [4.5].

Brésil

Le Brésil est toujours un classique de ces tournois et ce sont les champions actuels, ils doivent donc être pris en compte. Ils viennent aussi après la déception de la Copa América, avec la fierté blessée d’avoir perdu une finale à domicile et contre l’Argentine, leur plus grand rival.

Ils seront sans beaucoup d’étoiles, même si celle qui fait le plus mal est Neymar, qui comme Mbappé n’a pas eu la tâche facile de convaincre le Paris Saint Germain. Pourtant, le Brésil combine de jeunes talents, comme Reinier, Martinelli et Richarlison, avec des vétérans aux mille batailles sur les jambes, comme Dani Alves.

Le quota d’or du Brésil passe à [3.75] et la vérité est qu’ils ont pas un simple groupe avec l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Arabie saoudite.