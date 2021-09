Les trois équipes les plus susceptibles de tout remporter aux Mondiaux 2021

Qui se lèvera, qui tombera et qui prendra tout ?

Le plus grand événement League of Legends de l’année, le Mondial 2021 approche à grands pas ! Il reste environ une semaine avant le début, le premier segment de la compétition étant la phase de play-in. Ici, les têtes de série les plus basses des grandes régions, telles que la LPL, LCK, LCS et PCS, rivaliseront avec les champions des plus petites régions pour les places restantes de la phase de groupes. Mais parmi les 22 meilleures équipes du Monde, quelles sont les trois qui ont le plus de chances de remporter la Summoner’s Cup début novembre ?

FunPlus Phénix

Bien qu’il semble un peu paresseux de choisir un ancien champion du monde, FunPlus Phoenix a connu une saison vraiment terne après avoir remporté les championnats du monde en 2019. L’équipe, qui tenait la Coupe entre les mains, est restée soudée. Cependant, ils n’ont pas rencontré beaucoup de succès lors de la saison LPL 2020. Kim “GimGoon” Han-saem et Kim “Khan” Dong-ha ont partagé la saison dans la voie du haut, ce qui n’a pas si bien fonctionné pour l’équipe. Alors que leur troisième place en saison régulière et en séries éliminatoires au printemps n’était pas si mauvaise, le Summer Split a été une catastrophe. L’équipe, qui a remporté les Mondiaux quelques mois auparavant, a terminé huitième en saison régulière. Puis ils ont été éliminés lors de leur premier match de playoffs. Ils n’ont même pas réussi à se qualifier pour le Mondial 2020 lors de la finale régionale après avoir perdu contre Invictus Gaming.

Cependant, pour la saison 2021, ils ont fait venir l’ancien joueur de DWG KIA Jang “Nuguri” Ha-gwon, tout en obtenant également deux junglers remplaçants, Zhou “Bo” Yang-Bo et Yang “Beichuan” Ling, qui ont joué à peu près le même nombre de joueurs. jeux comme Gao “Tian” Tian-Liang, leur jungler de départ. Ils ont terminé cinquièmes au printemps, après quoi ils ont décidé de laisser tomber les junglers, gardant Tian comme le seul joueur à aider de la forêt de la faille. Cela semble être le format qui fonctionne, car ils ont terminé deuxièmes des séries éliminatoires de printemps et d’été, tout en étant la meilleure équipe de la LPL en saison régulière d’été. Il n’y avait aucune équipe qu’ils ne pouvaient pas battre. Et bien qu’ils aient perdu contre Edward Gaming en finale, ils sont toujours considérés comme l’équipe chinoise la plus forte du moment. Ils sont de retour en forme, voire plus forts, ils pourraient donc être l’équipe qui remportera les Mondiaux cette année.

DAMWON KIA

Contrairement à FPX, il n’est pas paresseux de choisir le champion du monde actuel, DWG KIA. Ils se sont qualifiés pour leurs premiers championnats du monde lors de la première saison LCK à laquelle ils ont participé en 2019, se qualifiant pour les séries éliminatoires avant de perdre contre G2 Esports au premier tour. Ensuite, ils ont terminé premiers du LCK Summer Split 2020, avec un score presque parfait de 16-2 en saison régulière, tout en ne perdant aucun match contre DRX avant les qualifications. La course aux championnats du monde 2020 du DWG KIA est ensuite devenue une légende, car la super-équipe coréenne n’a perdu que quatre matchs au total, un en phase de groupes contre JD Gaming, un contre G2 en demi-finale et un contre Suning en finale du monde.

L’équipe n’a pas lâché non plus cette saison. Ils ont engagé l’ancien joueur de SKT et FPX Khan sur la voie du haut après le départ de Nuguri, puis ont terminé premiers dans chaque segment de la LCK 2021. Par la suite, ils ont atteint la finale au MSI, perdant 3-2 contre Royal Never Give Up. Mais maintenant, ils peuvent prendre leur revanche. Ils sont les seuls dirigeants de la Ligue coréenne des légendes, et nous pensons qu’ils ont la meilleure chance d’être les seuls doubles vainqueurs du Mondial à côté de T1.

Lions fous

Et l’équipe européenne qui a la meilleure chance de remporter la Summoner’s Cup depuis la première saison des Mondiaux est les MAD Lions. En acquérant la place de Splyce avant la saison LEC 2020, MAD Lions a terminé quatrième en été. Cela signifiait qu’ils pouvaient assister aux championnats du monde lors de la première saison à laquelle ils avaient joué, un peu comme DWG KIA. Cependant, ils ont eu une très mauvaise performance dans le plus grand événement de l’année, ne réussissant pas à sortir de la première étape. Après les Mondiaux, l’équipe a dit au revoir au top laner Andrei “Orome” Popa et au jungler Zhiqiang “shad0w” Zhao, et a fait venir le champion TCL İrfan Berk “Armut” Tükek et la recrue espagnole Javier “Elyoya” Prades Batalla.

Les nouveaux Lions ont fait des merveilles. Alors qu’ils n’ont terminé que troisièmes lors de la saison régulière du printemps, ils sont devenus la seule équipe à remporter un titre LEC sans être nommés G2 Esports ou Fnatic depuis Alliance en 2014. Ils ont battu Rogue en finale, sont allés au MSI, puis ont terminé en tête. quatre. Ils ont même atteint le cinquième match contre DWG KIA. Ensuite, ils sont revenus pour reprendre la couronne, étant la seule équipe autre que Fnatic et G2 Esports à remporter deux titres européens consécutifs. C’est une équipe de classe mondiale avec des combats d’équipe explosifs et une très bonne synergie, et honnêtement, Armut pourrait simplement regarder l’opposition. Mais il choisit de ne pas le faire.

Ces trois équipes sont les plus susceptibles de remporter les Mondiaux de cette année. Des bouleversements peuvent arriver, mais nous serions vraiment surpris si ces équipes n’atteignaient pas (au moins) les demi-finales. Le championnat du monde 2021 de League of Legends commence le 5 octobre et durera plus d’un mois, les finales ayant lieu le 6 novembre !